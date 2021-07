കുഴൽപ്പണക്കേസ്: സുരേന്ദ്രന്റെ നിലപാടിനെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വി.ഡി.സതീശൻ

ആലുവ ∙ കുഴൽപ്പണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ലെന്ന ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ നിലപാടിനെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. സുരേന്ദ്രനു നിയമം അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ആലങ്ങാട് ഗർഭിണിയായ യുവതി സ്ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലി അക്രമത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കാര്യമായി ഇടപെടുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയണം. കോവിഡ് മരണം സംബന്ധിച്ച യഥാർഥ കണക്ക് ശേഖരിക്കുവാൻ സർക്കാർ തയാറാവണം. മരണം സംബന്ധിച്ചുയരുന്ന പരാതികൾ പരിശോധിക്കണം.

സ്വർണ കള്ളക്കടത്തിനു പിന്നിലെ ക്രിമിനലുകളെ സിപിഎമ്മും സർക്കാരും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശക്തമായ നടപടിയെടുത്താൽ സിപിഎമ്മിനെ ഇവർ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു

English Summary: K. Surendran should obey laws of land says V.D. Satheesan