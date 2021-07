സ്വന്തമായി പേരില്ലാതെ 45 ട്രെയിനുകൾ;പുറകേ നടന്നാലും അതിനും വേണം ഒരു യോഗം!

കൊച്ചി∙കേരളത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന 45 ട്രെയിനുകൾക്ക് ഇനിയും സ്വന്തമായി േപരില്ല. കേരളയും വേണാടും വഞ്ചിനാടുമൊക്കെ പേരിന്റെ തലപ്പൊക്കവുമായി ഒാടുമ്പോഴാണു നമ്പരിൽ അറിയപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ജന്മങ്ങളായി മറ്റു ട്രെയിനുകളോടുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ചില്ലറയല്ല. പേരുകളാണു ട്രെയിൻ ഒാർത്തു വയ്ക്കാനും സൗകര്യം. സ്വന്തമായി ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ട്രെയിനുകളുണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ റൂട്ടിൽ ഒാടുന്ന വ്യത്യസ്ത നമ്പരിലുള്ള പേരില്ലാത്ത ട്രെയിനുകൾ നോക്കിയാൽ മതിയാകും.

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു നിസാമുദ്ദീനിലേക്കു കൊങ്കൺ വഴി സർവീസ് നടത്തുന്ന 3 പ്രതിവാര ട്രെയിനുകളുണ്ട്. 2 എണ്ണം ആലപ്പുഴ വഴിയും ഒന്ന് കോട്ടയം വഴിയുമാണ്. 22633/34, 22653/54, 22655/56 എന്നിവയാണിത്. ഈ ട്രെയിനുകൾ ഒരേ സയമക്രമത്തിലും റൂട്ടിലും നമ്പരിലും ആഴ്ചയിൽ 3 സർവീസാക്കി മാറ്റിയാൽ ഒരു പേരിട്ടാൽ മതിയെങ്കിലും റെയിൽവേ അതു ചെയ്യുന്നില്ല. സ്റ്റേഷനിൽ കാണുമ്പോഴാണു പലരും ഇങ്ങനെയും ഇവിടെ ട്രെയിനൊക്കെ ഒാടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കുക.



ഇതേ ദുരവസ്ഥയാണു എറണാകുളത്തുനിന്നു ബെംഗളൂരു ബാനസവാടിയിലേക്കുള്ള സർവീസുകളിലും. 2 നമ്പരിൽ പേരില്ലാത്ത 2 ട്രെയിനുകൾ ആഴ്ചയിൽ 3 സർവീസുകളാണു നടത്തുന്നത്. ഇതും ഒറ്റ നമ്പരിൽ ഒരു പേരിൽ ആഴ്ചയിൽ 3 സർവീസ് നടത്താം. അതിലൊരു ത്രില്ലില്ലാത്തതു കൊണ്ടോ, എന്തോ റെയിൽവേ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. 12683 തിങ്കൾ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലും 22607/08 ഞായറാഴ്ചകളിലുമാണു ഒാടുന്നത്. സമാനമായ പ്രശ്നം തിരുവനന്തപുരം – മംഗളൂരു സെക്ടറിലുമുണ്ട്. മാവേലിയും മലബാറുമല്ലാതെ മറ്റൊരു മഹാനും ഈ റൂട്ടിലുണ്ട്.

16347/48 നമ്പരിലോടുന്ന തിരുവനന്തപുരം – മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസാണ് സ്വന്തമായി പേരില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഏറെ പഴികേൾക്കുന്നത്. പഴയ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസാണിത്. തിരുവനന്തപുരം – ചെന്നൈ റൂട്ടിൽ ചെന്നൈ മെയിലിനെ കൂടാതെ വേറെ 2 ട്രെയിനുകളുമുണ്ട്. ഞാൻ എന്നെ വിമൽ കുമാറെന്നാണു വിളിക്കുന്നതെന്നു ദിലീപ് പറഞ്ഞ പോലെ വൈകിട്ട് 5.25ന് പുറപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം – ചെന്നൈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്, ചെന്നൈ സൂപ്പർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം – ചെന്നൈ മറ്റൊരു പ്രതിവാര സർവീസുമുണ്ട്. അതിനും പേരില്ല.

നമ്മൾ പേരുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്ന പല ട്രെയിനുകൾക്കും റെയിൽവേ രേഖകളിൽ ഇപ്പോൾ പേരില്ലെന്നതാണു മറ്റൊരു വിശേഷം. എറണാകുളം – കാരയ്ക്കൽ എക്സ്പ്രസ് പണ്ട് ടീ ഗാർഡനായിരുന്നു, കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്നു തേയിലയുമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒാടിയിരുന്ന കാലത്തെ പേരാണിത്. ട്രെയിൻ നീട്ടി നീട്ടി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ കാരയ്ക്കലിൽ എത്തിയപ്പോൾ റെയിൽവേ പേരു വെട്ടി. കന്യാകുമാരി – മുംബൈ ട്രെയിൻ ജയന്തിയും കന്യാകുമാരി – ബെംഗളൂരു ഐലൻഡുമായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ അനൗൺസ്മെന്റിൽ പോലും റെയിൽവേ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ട്രെയിൻ കൊച്ചി ഐലൻഡിലെ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു കന്യാകുമാരി കടൽക്കരയെത്തിയതോടെ പേരിലെ ഐലൻഡ് റെയിൽവേ ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ ജനമനസ്സുകളിൽ ഈ ട്രെയിനുകൾ ഇപ്പോഴും ടീ ഗാർഡനും ഐലൻഡും ജയന്തിയുമാണ്. അതാണ് പേരിന്റെ പവർ.



കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട വഴിയുള്ള കൊല്ലം – ചെന്നൈ എഗ്‌മൂർ ട്രെയിൻ, പണ്ട് മീറ്റർ ഗേജിൽ ഒാടിയിരുന്ന കൊല്ലം മെയിലിന്റെ പുതിയ വേർഷനാണ്. എന്നാൽ ട്രെയിനിന് ഈ പേരു തിരികെ നൽകാൻ റെയിൽവേ തയാറായിട്ടില്ല. തപാൽ കൊണ്ടുപോകാത്തതിനാൽ മെയിൽ എന്നു പേരിടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം എക്സ്പ്രസ് എന്നെങ്കിലും ആക്കണമെന്നാണു സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം. ആലപ്പി – ചെന്നൈ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചതു 1966 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനായിരുന്നു. ഈ ഏപ്രിലിൽ 56 വയസ് കഴിഞ്ഞു. മരിക്കുന്നതിനു മുൻപെങ്കിലും ഒരു പേരു വിളിച്ചു കേൾക്കാൻ നാട്ടുകാർക്കും ആ ട്രെയിനിനും കാണില്ലേ ഒരാഗ്രഹം. ചെന്നൈ – ആലപ്പി എന്നാണു റെയിൽവേ പറയുന്നത്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ജനിച്ചുവെന്ന കാരണത്താൽ ഇനിയും അതിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. കായലും കയറും കുട്ടനാടും വയലാറുമൊക്കെയായി എന്തോരം പേരിടാം. പേരില്ലാതെ പുരനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാളു കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്. ധൻബാദ് – ആലപ്പി എക്സ്പ്രസ്.



ഇനി മറ്റു ചിലരെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം. ഈ നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് – പേരില്ലാത്ത കൊച്ചുവേളി – മൈസൂരു, കൊച്ചുവേളി – ശ്രീഗംഗാനഗർ, കൊച്ചുവേളി – യോഗനഗരി റിഷികേശ്, തിരുവനന്തപുരം – വെരാവൽ, തിരുവനന്തപുരം – മുംബൈ (കൃഷ്ണരാജപുരം വഴി), പുനലൂർ – മധുര, പുനലൂർ – ഗുരുവായൂർ, കൊച്ചുവേളി – കോർബ, തിരുവനന്തപുരം – ഷാലിമാർ, ചെന്നൈ എഗ്മൂർ – ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ്, എറണാകുളം – പട്ന, കൊച്ചുവേളി – ഭാവ്നഗർ, കൊച്ചുവേളി – പോർബന്തർ, കൊച്ചുവേളി – ഇൻഡോർ, മംഗളൂരു – ചെന്നൈ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്, കണ്ണൂർ – യശ്വന്തപുര (സേലം വഴി), കണ്ണൂർ – യശ്വന്തപുര (മംഗളൂരു വഴി), തിരുനെൽവേലി – ജാംനഗർ, തിരുനെൽവേലി –ബിലാസ്പുർ, എറണാകുളം – ബിലാസ്പുർ, എറണാകുളം – ഒാഖ, എറണാകുളം – ബറൂണി, കൊച്ചുവേളി – അമൃത്‌സർ, നിലമ്പൂർ – കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ്, കൊല്ലം – വിശാഖപട്ടണം, നാഗർകോവിൽ – ഷാലിമാർ, ടാറ്റാനഗർ – എറണാകുളം, പുണെ – എറണാകുളം, കൊച്ചുവേളി – ലോകമാന്യതിലക് ബൈവീക്ക്‌ലി, കൊച്ചുവേളി – ഡറാഡൂൺ, പാലക്കാട് – തിരുച്ചെന്തൂർ, ആലപ്പി – കണ്ണൂർ.



റെയിൽവേയ്ക്ക് 5 പൈസ ചെലവില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലോട്ടുള്ള ട്രെയിനുകളായിട്ടാണോ എന്തോ, പേരിടാനും വലിയ മടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പേരു കിട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരു ട്രെയിനെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. തിരുനെൽവേലി –പാലക്കാട് പാലരുവി എക്സ്പ്രസ്. പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേരു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എംപിമാരായ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രനും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും പിന്നാലെ നടന്നതു കൊണ്ട് അതു സംഭവിച്ചു. കൊല്ലം – ചെന്നൈ എഗ്‌മൂർ ട്രെയിനിനു കൊല്ലം മെയിൽ എന്നു േപരു നൽകാൻ 3 വർഷമായി കത്തു നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അനങ്ങിയിട്ടില്ല.



സോണുകളിൽനിന്നു പേരിടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി റെയിൽവേ ബോർഡിനെ സമീപിക്കുകയും ബോർഡ് അംഗീകരിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും എംപിമാർക്കു സോണുകളോടു ട്രെയിനുകൾക്കു പേരുകൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത കർണാടകയിൽ എംപിമാർ കത്തു കൊടുത്താൽ വൈകാതെ തന്നെ ട്രെയിനിനു പേര് അംഗീകരിക്കും. ലേറ്റസ്റ്റായി പേരു കിട്ടിയതു കാർവാർ – ബെംഗളൂരു ട്രെയിനാണ്. പഞ്ചഗംഗ എക്സ്പ്രസ്, എന്തു നല്ല പേരാണല്ലേ, അതിനും വേണം ഒരു യോഗം.



