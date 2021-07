ബഹിരാകാശ നടത്തവുമായി ചൈനീസ് സംഘം; ദൃശ്യം പുറത്ത്, ലക്ഷ്യം ചൊവ്വ?

ബെയ്ജിങ് ∙ ചൈനയുടെ പുതിയ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടു യാത്രികർ. ചൈനയിൽനിന്നുള്ള ബഹിരാകാശ യാത്രികർ രണ്ടാം തവണയാണു പേടകത്തിനു പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ചൊവ്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി 15 മീറ്റർ നീളമുള്ള റോബട്ടിക് കരം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായാണു ലിയു ബോമിങ്, താങ് ഹോങ്ബോ എന്നിവർ പേടകം വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങിയത്.

താങ് ഹോങ്ബോ, നീ ഹെയ്ഷെങ്, ലിയു ബോമിങ് എന്നിവർ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ. ചൈനീസ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം.

ഇരുവരും ബഹിരാകാശത്തു നിൽക്കുന്നതും പിന്നിൽ ഭൂമിയുടെ വിദൂരദൃശ്യം കാണുന്നതുമായ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചൈന പുറത്തുവിട്ടു. സംഘത്തിലെ മൂന്നാമനായ നീ ഹെയ്ഷെങ് പേടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. മൂന്നു മാസം നീളുന്ന ദൗത്യത്തിനായി ജൂൺ 17നാണു മൂന്നുപേരും ചൈനയുടെ മൂന്നാമത്തെ നിലയത്തിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിൽ ഇറക്കിയ റോബട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദൗത്യം.

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ദൗത്യം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിലയത്തിന്റെ പ്രഥമ ഘടകമായ ടിയാനെ ഏപ്രിൽ 29നാണു വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഭക്ഷണവും ഇന്ധനവും നിറച്ച ഓട്ടമേറ്റഡ് പേടകത്തിൽ ലിയുവും നയിയും താങ്ങും ജൂൺ 17ന് എത്തി.

ബഹിരാകാശത്ത് 6 മണിക്കൂർവരെ തങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പേസ് സ്യൂട്ടുകൾ ഇവർക്കു നൽകിയിരുന്നു. 70 ടൺ ഭാരമുള്ള സ്റ്റേഷനിലേക്കു 2 ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനിടെ 11 വിക്ഷേപങ്ങൾ കൂടി നടത്താനും ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. 2008ൽ ഷായ് ഷിഗാങ് ചൈനയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശം നടത്തം നടത്തിയ ഷെൻഷോ ദൗത്യത്തിൽ ലിയുവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

