തിരുവനന്തപുരം∙ മുട്ടിൽ മരംമുറിയില്‍ വിവാദ ഉത്തരവിറക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത് മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രി. 2020 ഒക്ടോബർ 5ന് ഇ.ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നല്‍കിയ കുറിപ്പ് പുറത്തുവന്നു. ചന്ദനം, ഈട്ടി, തേക്ക്, കരിമരം എന്നിവ മുറിക്കാനാവില്ലെന്ന നിയമവ്യവസ്ഥ മറികടക്കാനാണ് വിവാദ ഉത്തരവിറക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്.

മന്ത്രി നേരിട്ട് നിർദേശിച്ച് ഒപ്പിട്ട ഉത്തരവിൽ ഈ നാലു മരങ്ങളും മുറിക്കാമെന്നും ഇതിന് ആരുടെയും അനുവാദം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പറയുന്നു. മരംമുറി തടയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചതും മന്ത്രിയാണെന്നും ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു.

കട്ടമ്പുഴ വനമേഖലയിലെ കർഷകർ അവർ നട്ടു വളർത്തിയ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി തേടിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 27/06/2019ന് വനം മന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചു. പട്ടയ ഭൂമിയിൽ കർഷർ നട്ടുവളർത്തിയ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനു വനം വകുപ്പ് എതിരല്ല. എന്നാൽ ചന്ദനം, തേക്ക്, ഈട്ടി, കരിമരം എന്നിവ മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നുമാണ് വനം വകുപ്പ് നിലപാടെടുത്തത്. തുടർന്ന് റവന്യു വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ നിർദേശിച്ചു.

2019 സെപ്റ്റംബർ 3ന് റവന്യു മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റൊരു യോഗം ചേർന്നു. ഈ യോഗത്തിലും വനം വകുപ്പ് മേധാവി ചന്ദനം, തേക്ക്, ഈട്ടി, കരിമരം എന്നിവ മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന വാദം ആവർത്തിച്ചു. പട്ടയം ലഭിച്ചശേഷം കർഷകർ നട്ടുവളർത്തിയ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനു ഭൂപതിവ് ചട്ടം 1964 ഭേദഗതി വരുത്താൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു. ഇതിൽ നിയമവകുപ്പിന്റെയും അഡിഷനൽ എജിയുടെയും അഭിപ്രായം സ്വരൂപിച്ച് ശുപാർശ ഉൾപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കാൻ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉത്തരവിട്ടു. പക്ഷേ, നടപ്പാക്കിയില്ല.

എന്നാൽ ഇത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ല എന്നും 2017ലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം ചന്ദനം, തേക്ക്, ഈട്ടി, കരിമരം എന്നിവ മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫയലിൽ കുറിച്ചു. പട്ടയ ഭൂമിയിൽ കർഷകർ നട്ടുവളർത്തിയതും സ്വമേധയ കിളിർത്തുവന്നതുമായ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത വരുത്താൻ റവന്യു വകുപ്പ് 2020 മാർച്ച് 11ന് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും മുറിക്കാം എന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ‘വൺ എർത്ത് വൺ ലൈഫ്’ സംഘടന നൽകിയ കേസിൽ ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

പക്ഷേ, ഇതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ പ്രത്യേക താൽപര്യമെടുത്ത് ഈ ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദേശം നൽകിയത്. നേരത്തേ നിയമ വകുപ്പിന്റെയും അഡിഷനൽ എജിയുടെയും ഉപദേശം വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രിതന്നെ അത് ചെയ്യാതെ ഉത്തരവിനായി സമ്മർദം ചെലുത്തി. മന്ത്രി എഴുതിയ ഈ കുറിപ്പിൽ 2005ലെ വനേതര ഭൂമിയിലെ മരം മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തിന്റെ ആറാം വകുപ്പിനെ ദുർവ്യാഘ്യനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആറാം വകുപ്പിന്റെ ക്ലിപ്ത നിബന്ധനയിൽ സർക്കാർ റിസർവ് ചെയ്ത മരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മരം മുറി തടസപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി എന്ന അപൂർവമായ വ്യവസ്ഥതന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഇത് റവന്യു സെക്രട്ടറി 2020 ഒക്ടോബർ 24ന് ഉത്തരവായി ഇറക്കുകയായിരുന്നു.

