ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ബ്രൂണോയ്ക്ക് അപൂർവ ആദരവുമായി കോടതി; നിയമഭേദഗതി വന്നാൽ?

കൊച്ചി∙ വിഴിഞ്ഞം അടിമലത്തുറയിൽ കൊടുംക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ലാബ്രഡോർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായയാണു ബ്രൂണോ. ജൂൺ 28ന് അടിമലത്തുറ സ്വദേശി ക്രിസ്തുരാജിന്റെ വളർത്തു നായയെ 3 പേർ ചേർന്നു ചൂണ്ടക്കൊളുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി അടിച്ചുകൊന്ന് കടലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിന് ഹൈക്കോടതി ‘ബ്രൂണോ’ എന്ന തലക്കെട്ടും നൽകി. ഒരു നായയ്ക്കു രാജ്യത്തു കിട്ടാവുന്ന അപൂർവ ആദരം.

മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരതയ്ക്കു മുന്നിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ നായയോടുള്ള ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയായി കേസ് ‘In Re: Bruno’ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നു കോടതി ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രിക്കു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയുന്നതിലും മൃഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും കോടതി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന ഉറപ്പ് ഈ തലക്കെട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു. നടപടികളിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ കടുത്ത നിലപാടിന്റെ സൂചനയാണു കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും നൽകുന്നത്.



മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് പിഴയും തടവു ശിക്ഷയും കൂട്ടുമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വ. ജയശങ്കർ വി. നായർ അറിയിച്ചു. മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെ ക്രൂരത ഉൾപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷ നിസ്സാരമാകുന്നതു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഏറാൻ കാരണമാകുന്നതായി അഡ്വ. മാത്യു ജെ. നെടുമ്പാറ വാദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി. തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുന്നതു തടയുക എന്നതിനേക്കാൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാകണം ലക്ഷ്യമെന്നു കോടതി പറ‍ഞ്ഞു. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു നിയന്ത്രണമില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവം മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെ നടപടികൾക്കു കോടതി നിർദേശംനൽകി.



∙ നിയമ ഭേദഗതി വന്നാൽ



60 വർഷം പഴക്കമുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതയ്ക്ക് 50 രൂപ പിഴ നൽകി രക്ഷപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി നിയമഭേദഗതി വരുന്നതോടെ മാറും. 75,000 രൂപ വരെ പിഴ / മൃഗത്തിന്റെ വിലയുടെ മൂന്നിരട്ടി പിഴ, മരണത്തിനു കാരണമാകുന്ന ക്രൂരതയ്ക്ക് 5 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും എന്നിങ്ങനെ ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നാണു സൂചന.

മൃഗങ്ങളെ അടിക്കുക, തൊഴിക്കുക, കല്ലെറിയുക, ഉപദ്രവിക്കുക, അമിതഭാരം ചുമത്തുക ഇതൊക്കെ നിലവിൽ 10 – 50 രൂപ ശിക്ഷ വരുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത 3 വിഭാഗമായി തരംതിരിച്ചാകും പരിഗണിക്കുക. നിസ്സാര പരുക്കുകൾ, മൃഗങ്ങളിൽ സ്ഥിര വൈകല്യത്തിനു കാരണമാകുന്ന ഗുരുതര പരുക്കുകൾ, ക്രൂരതയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മരണം എന്നിങ്ങനെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് ഉചിതമായ ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഭേദഗതിയാണു പരിഗണനയിൽ.

∙ കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ:



1. അടിമലത്തുറയിലെ നായ ബ്രൂണോയുടെ കൊലയിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി 10 ദിവസത്തിനകം അറിയിക്കണം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഉറപ്പാക്കണം.

2. മൃഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനു പൗരനുള്ള ബാധ്യതയും സംബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കരണത്തിന് എന്തു നടപടി ആകാമെന്നു കേന്ദ്ര മൃഗക്ഷേമ ബോർഡ് ഒരു മാസത്തിനകം അറിയിക്കണം.

3. സംസ്ഥാന മൃഗക്ഷേമ ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനും സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടി സർക്കാർ അറിയിക്കണം. 2008 ഓഗസ്റ്റ് 6നു 3 വർഷത്തേക്കു സംസ്ഥാന മൃഗക്ഷേമ ബോർഡിനു രൂപം നൽകിയിരന്നു. പെറ്റ് ഷോപ്പുകൾ, അക്വേറിയം തുടങ്ങി സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അനിമൽ ബ്രീഡിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണ, ലൈസൻസിങ് കാര്യങ്ങളിൽ ചുമതലയുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ ടേമിൽ പോലും ബോർഡ് നല്ല നിലയ്ക്കു പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നു മുൻഅംഗം അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണു നിർദേശം

4. സംസ്ഥാനത്തെ മൃഗാശുപത്രികളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നടപടിയെടുക്കണം. മൃഗസംരക്ഷണത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം.

5 മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷനുകളും പഞ്ചായത്തുകളും ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാൻ സർക്കാർ നിർദേശിക്കണം. മൃഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ, അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന വീട്ടുമൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചിടാനുള്ള പൗണ്ടുകൾ, കാലിത്തൊഴുത്തുകൾ തുടങ്ങിയവ ഏർപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യതയുണ്ട്. ഫണ്ട് ഇല്ലെന്നു തടസ്സം പറയരുത്.

6. സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം 3 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെ ദത്തെടുക്കൽ ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു സർക്കാർ പരിഗണിക്കണം. ഉടമകൾ ഉപേക്ഷിച്ചതും തെരുവിൽ ഭക്ഷണത്തിനായി അലയുന്നതുമായ മൃഗങ്ങളെ ദത്തെടുത്തു പരിപാലിക്കുന്നതു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ദത്തെടുക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

7. ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ വിലക്കുന്നതും, മൃഗങ്ങളോടു ക്രൂരത കാട്ടുന്നതുമായ സംഭവങ്ങളിൽ പരാതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതു സർക്കാർ പരിഗണിക്കണം. അപാർട്മെന്റുകളിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം അംഗീകരിച്ചും അസോസിയേഷനുകൾ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു തടഞ്ഞും കേന്ദ്ര മൃഗക്ഷേമ ബോർഡ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവു ഹാജാരാക്കണം.

English Summary: High Court on dog beaten to death in Thiruvananthapuram