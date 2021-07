തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡിൽ അമ്മയെയും മുത്തച്ഛനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട 9 മാസം പ്രായമായ സഞ്ജനയെ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് പ്രത്യേക പദ്ധതിയിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ആനക്കുഴിയിലെ 3 കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കും. വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇവരുടെ വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുത്തശ്ശി വല്‍സലയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ജന

മുത്തശ്ശി വല്‍സലയാണ് സഞ്ജനയെ ഇപ്പോള്‍ പരിപാലിക്കുന്നത്. സഞ്ജനയുടെ അമ്മ ജയന്തി ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ജയന്തിയുടെ അച്ഛൻ ജയന്തനും കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. സഞ്ജനയുമായി ഇവര്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു ജയന്തിയും കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. മരപ്പണിക്കാരനായ ജയന്തന്‍റെ വരുമാനത്തിലാണ് കുടുബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.

എടത്വ തലവടിയില്‍ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന വീട് ജയന്തിയുടെ വിവാഹം നടത്തുന്നതിനായി കുടുംബം വിറ്റിരുന്നു. പിന്നീട് വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. ആലപ്പുഴ പുറക്കാട് എസ്എന്‍എം സ്കൂളിനു സമീപം താമസിക്കുന്ന സഹോദരന്‍ ജയപ്പന്‍റെ വീട്ടിലാണിപ്പോള്‍ വല്‍സലയും ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിയായ മകന്‍ ജയകൃഷ്ണനും കൊച്ചുമകൾ സഞ്ജനയും കഴിയുന്നത്.

