യുഎഇലേക്കു പോയ ചരക്കു കപ്പൽ ആക്രമിച്ചത് ഇറാൻ?; പരിശോധിച്ച് ഇസ്രയേൽ

ജറുസലം / ദുബായ്∙ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽനിന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് പോയ ഇസ്രയേലിന്റെ കൂടി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കപ്പലിനു നേർക്കുണ്ടായ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്ന് സംശയം. സംഭവത്തിൽ ഇറാന്റെ സേനകളുടെ പങ്കുണ്ടോയെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധികയാണെന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ എൻ12 ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മിസൈൽ പതിച്ചെങ്കിലും കപ്പലിനു കാര്യമായ കേടുപാടുകളില്ല. ജീവനക്കാർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ല. അതിനാൽ ആക്രമണത്തിനുശേഷവും കപ്പൽ യാത്ര തുടരുകയാണെന്ന് എൻ12 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലബനനിലെ ഇറാൻ അനുകൂല ടിവി ചാനലായ അൽ മായാദീൻ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായ രാജ്യാന്തര കപ്പൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയായ സോഡിയാക് മാരിടൈം ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായ സിഎസ്എവി ടിൻഡാൽ എന്ന കപ്പലിന്റെ ഉടമെയന്ന് എൻ12 പറയുന്നു. എന്നാൽ കമ്പനി ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു. മാസങ്ങൾക്കുമുൻപ് കപ്പൽ വിറ്റിരുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. ഇസ്രയേലി വ്യവസായിയുടേതായിരുന്നു കപ്പലെന്നും ശനിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ വച്ചാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നും ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം, യുഎഇ സർക്കാർ വക്താവോ ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചില്ല. സമീപകാലത്തായി ഇസ്രയേൽ – ഇറാൻ പരസ്പരം കപ്പലുകൾക്കുനേർക്ക് ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. സംഭവങ്ങളിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ലെങ്കിലും പരസ്പര പ്രകോപനം തുടരുകയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും.

ഫെബ്രുവരി 26നാണ് ഇസ്രയേൽ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എംവി ഹീലിയോസ് റേ എന്ന ബഹാമിയൻ റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ചരക്കു കപ്പലിനു നേർക്ക് ഗൾഫ് ഓഫ് ഒമാനിൽ വച്ച് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അന്നത്തെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹു കപ്പൽ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. ഇറാൻ അതു നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ മാർച്ചിലും സമാന ആക്രമണം ഇസ്രയേലിനു നേരിടേണ്ടി വന്നു. പ്രതികാരമായി സിറിയയിലേക്കുപോയ ഇറാന്റെ 12ൽ പരം കപ്പലുകൾ ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യം വച്ചുവെന്ന് വോൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

