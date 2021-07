കോവിഡ് മരണക്കണക്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസം; സർക്കാർ വെട്ടിൽ, എത്രത്തോളം തിരുത്തും?

തിരുവനന്തപുരം ∙ സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മറച്ചുവച്ച കോവിഡ് മരണങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നായതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെട്ടിൽ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണ നിരക്കിന്റെ പേരിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങളെല്ലാം തിരുത്തേണ്ടി വരും. കോവിഡ് വിവരങ്ങളുടെ സുതാര്യതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. കോവിഡ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത മരണങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാർക്കു നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.

ജില്ലകളിൽനിന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിനു മരണങ്ങൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഈ കണക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനാകും. എന്നാൽ, സർക്കാർ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശുപത്രി തലത്തിൽ കോവിഡ് മൂലമല്ലെന്നു വിധിയെഴുതിയ മരണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ഇനി പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും. സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് അതു നഷ്ടമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.



∙ യഥാർഥ മരണം കാൽ ലക്ഷത്തിനുമേൽ



കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ജൂൺ വരെ 25,000 പേരിലധികം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാമെന്നു യുഎസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാഷിങ്ടനിലെ ആരോഗ്യ ഗവേഷണ വിഭാഗമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇവാല്യുവേഷന്റെ (ഐഎച്ച്എംഇ) റിപ്പോർട്ട് അടുത്തിടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഔദ്യോഗിക മരണക്കണക്കിന്റെയും കോവിഡ് ബാധിതരുടെയും മരണങ്ങളുടെയും കണക്കുകൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് അവർ പ്രൊജക്‌ഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണു കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ.



രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് സിഎഫ്ആർ. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുപ്രകാരം കേരളത്തിന്റെ ശരാശരി സിഎഫ്ആർ 0.46 മാത്രമാണ്. രാജ്യാന്തര ശരാശരി 1നു മുകളിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സിഎഫ്ആർ 0.94 ആണെങ്കിൽ ഇടുക്കിയിൽ 0.18 ആണ്. ഇത് മരണക്കണക്കുകളിൽ നടത്തിയ കൃത്രിമങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചതു കൊണ്ടു മാത്രം സംഭവിച്ചതാണെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കോവിഡ് പോലൊരു മഹാമാരി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണു ബാധിക്കുകയെന്നും രോഗ–മരണാനുപാതത്തിൽ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



തിരുവനന്തപുരത്തെ മരണക്കണക്കുകൾ പോലും കൃത്യമല്ലെന്നു മെഡിക്കൽ കോളജിലെ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരാവകാശ രേഖയിൽനിന്നു വ്യക്തമായി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഔദ്യോഗിക രേഖ പ്രകാരമുള്ള 0.94 എന്ന കണക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയെടുത്താൽ പോലും ഇതുവരെ 27,838 മരണങ്ങൾ നടന്നിരിക്കണം. (ആകെ രോഗികൾ 29.61 ലക്ഷം). ഔദ്യോഗിക കണക്കിലുള്ളത് 13,640 മാത്രം. തിരുവനന്തപുരത്തെ യഥാർഥ മരണങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള സിഎഫ്ആർ 1നു മുകളിലാണ്. ഈ കണക്കിൽ നോക്കിയാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 30,000 മരണങ്ങൾ വരെ നടന്നിരിക്കാം.



∙ മുന്നറിയിപ്പ്, 1 വർഷം മുൻപ്



കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച പലരെയും മരണപ്പട്ടികയിൽനിന്നു സർക്കാർ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധസമിതി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽതന്നെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. തീരുമാനം തിരുത്തണമെന്നും ഇതുവരെയുള്ള മരണങ്ങൾ വീണ്ടും ഓഡിറ്റ് നടത്തി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണങ്ങൾ കൂടിവരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ പറയാതെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറ്റുന്നതു പൊതു, ശാസ്ത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും സമിതി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.



ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചും (ഐസിഎംആർ) നിർദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം നടപടികൾ തിരുത്തണമെന്നും ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗരേഖ തയാറാക്കണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, സർക്കാർ ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സമിതിയെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരമാണു മരണങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. സംസ്ഥാനത്തെ പല ആരോഗ്യവിദഗ്ധരും ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും സർക്കാർ വകവച്ചില്ല.



∙ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നത് ‘മനോരമ’



കോവിഡ് മരണങ്ങൾ സർക്കാർ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുവെന്ന വിവരം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ‘മലയാള മനോരമ’യാണ്. 2020 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് മരണപ്പട്ടികയിൽ തരംതിരിവ് എന്ന വാർത്ത മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ആദ്യത്തെ 5 മാസം ഇല്ലാതിരുന്ന ‘തരംതിരിവ്’ ജൂലൈ 20നു ശേഷം ഏർപ്പെടുത്തിയ വിവരം മനോരമ തെളിവുകൾ സഹിതം പുറത്തുവിട്ടു. ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി മരിച്ച 39 പേരെ അതുവരെ സർക്കാരിന്റെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇതിൽ 31 പേരും ജൂലൈ 20നു ശേഷം മരിച്ചവരാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



എന്നാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരമാണു കോവിഡ് മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. ഓഗസ്റ്റ് 13ന് വിദഗ്ധസമിതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതും മനോരമയാണ്. ഇതു വൻ വിവാദമായതോടെ അങ്ങനെയൊരു ശുപാർശ പോലുമില്ലെന്നു സർക്കാർ വാദിച്ചു. വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നു സർക്കാർ അനുകൂല മാധ്യമങ്ങളെക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. വാർത്തയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണം നടന്നു. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 17ന് വിദഗ്ധസമിതിയുടെ ശുപാർശകളുടെ പകർപ്പ് മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതോടെ എല്ലാ ശുപാർശകളും സർക്കാർ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ലെന്നു നിലപാടു മാറ്റി സർക്കാർ തടിയൂരി.



മരണക്കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് ഡാഷ്ബോർഡിലെ വിവരങ്ങളിലെ കൃത്രിമങ്ങളും പിന്നാലെ പുറത്തുവിട്ടു. കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച ഒട്ടേറെ പേരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തിനു കാരണമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ‘മറ്റു രോഗങ്ങൾ’ എന്നായിരുന്നു. ഇതു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദേശത്തിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നു. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം പ്രതിപക്ഷം കോവിഡ് മരണക്കണക്കിലെ അപാകതകൾ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സർക്കാർ മറുപടി പറയേണ്ട 10 ചോദ്യങ്ങൾ മനോരമ മുന്നോട്ടു വച്ചു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നിനു പോലും അധികൃതർ മറുപടി നൽകിയില്ല. പക്ഷേ, തൊട്ടു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ മരണക്കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവ പരിശോധിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ തിരുത്തൽ നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്. കോവിഡ് മരണക്കണക്കിൽ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നതിനു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് കാരണം തേടി. മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കൃത്യമായ കണക്കുകളും കാരണവും അറിയിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്കും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കും കത്തു നൽകി. തുടർന്നാണു സംസ്ഥാന തലത്തിലെ ഒഴിവാക്കൽ യജ്ഞം നിർത്തിയതും ജൂൺ 16 മുതൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിത്തുടങ്ങിയതും. പക്ഷേ, അപ്പോഴും പഴയ മരണക്കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം നടപ്പായില്ല. സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതോടെ സർക്കാർ അതിനു നിർബന്ധിതമായി. എത്രത്തോളം തിരുത്തും എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ചോദ്യം.



