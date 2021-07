'കേരളം മികച്ച നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം'; കിറ്റക്സ് വിവാദം തൊടാതെ മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ കിറ്റെക്സ് വിവാദത്തില്‍ പരോക്ഷ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളം മികച്ച നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമെന്നും അത് തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ആർപിജി എന്റർപ്രൈസസ് ചെയർമാൻ ഹർഷ് ഗോയങ്കയുടെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹത്തെ ടാഗ് ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് പറഞ്ഞത്.

കേരളത്തിലെ വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ചതിന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം, അത് തുടരുകയും ചെയ്യും. സുസ്ഥിരവും നൂതനവുമായ വ്യവസായങ്ങള്‍ ഇവിടെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലുടമകളാണ് ഞങ്ങളെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽനിന്ന് വളരെയധികം പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഹർഷ് ഗോയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്ത്.



സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണവുമായി കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പ് രംഗത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ് പ്രസക്തമാകുന്നത്. വ്യവസായങ്ങളെ തകർക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ തുടർച്ചായായ പരിശോധനകൾ കാരണം 3500 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽനിന്നു പിന്മാറുന്നതായും കിറ്റെക്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സാബു ജേക്കബ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.



അതേസമയം, സംസ്ഥാനം കൂടുതല്‍ വ്യവസായ സൗഹൃദമാക്കണമെന്ന് കെ. മുരളീധരന്‍ എം.പി. കേരളത്തില്‍ അനുകൂല സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ കിറ്റക്സിന് ഇവിടെ വിടേണ്ടി വരരുത്. കിറ്റക്സ് ഉടമ സാബു എം. ജേക്കബിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയമാണോ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നടപടികള്‍ക്ക് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ വികസനത്തെ പുറംകാലുകൊണ്ടു തൊഴിച്ചുകളയരുതെന്നും കെ. മുരളീധരന്‍ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു.



കേരളത്തില്‍‌ വ്യവസായങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പി.കെ.കു‍ഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. തല്ലും തലോടലുമാണ് കിറ്റെക്സിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ നടന്നതെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു.



English Summary : ‘Kerala has been one of the most investor friendly States in India and will continue to be so’; tweets Pinarayi Vijayan