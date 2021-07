ഹർഷാദിനെ രാജവെമ്പാല കടിച്ചതെങ്ങനെ?; മൃഗശാലകളിൽ പാമ്പിൻപല്ല് പറിക്കുമോ?

‘അയ്യോ.. പാമ്പ്’ എന്നു പേടിക്കുന്ന മലയാളികളിൽ മിക്കവരുടെയും നാക്കിൻതുമ്പത്തുള്ള രക്ഷകന്റെ പേരാണ് വാവ സുരേഷ്. ഒരു ഫോൺകോളിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയുമെത്തുന്ന പാമ്പുപിടിത്തക്കാരൻ. ഉഗ്രവിഷമുള്ളതടക്കം അരലക്ഷത്തിലേറെ പാമ്പുകളെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുള്ള വാവ സുരേഷിന് ആരാധകരും ഇഷ്ടംപോലെ. പാമ്പുപിടിത്തക്കാരിലെ താരമായ വാവ സുരേഷിന്റെ പ്രവർത്തികളെ വിമർശിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകൻ കൂടിയായ വാവ സുരേഷ്, തന്റെ ലാളിത്യം കൊണ്ടാണു ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാ‍ലയിൽ രാജവെമ്പാ‍ലയുടെ കടിയേറ്റ് അനിമൽ കീപ്പർ കാട്ടാക്കട സ്വദേശി എ.ഹർഷാദ് (45) മരിച്ചതു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യമാകെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു. രാജവെമ്പാലയുടെ ചെറിയ കൂടിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കാതെ വൃത്തിയാക്കിയതാണ് അപകടത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണു മൃഗശാലാ ഡയറക്ടർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചുറാണിക്കു സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായ ഹർഷാദിന്റെ വേർപാടിന്റെ വേദനയിലാണു വാവ സുരേഷ്. രാജവെമ്പാലകളെയും പാമ്പുപിടിത്തത്തെയും കുറിച്ചു വാവ സുരേഷ് ‘മനോരമ ഓൺലൈനോട്’ സംസാരിക്കുന്നു.



∙ മൃഗശാലയിൽ സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ? മനസ്സിലായതെന്താണ്?



പതിറ്റാണ്ടുകളായി എനിക്കു സൗഹൃദമുള്ള വ്യക്തിയാണു ഹർഷാദ്. രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മൃഗസ്നേഹികളിലൊരാളായിരുന്നു. ഹർഷാദ് 20 വർഷത്തോളമായി മൃഗശാലയിൽ ജോലി തുടങ്ങിയിട്ട്. പാമ്പിനെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും നന്നായി സംരക്ഷിക്കും. ഇവിടെ മുപ്പതോളം അനിമൽ കീപ്പർമാർ ഉണ്ടെങ്കിലും പാമ്പുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നതു ഹർഷാദാണ്. ചേര മുതൽ അനക്കോണ്ടയും രാജവെമ്പാലയും വരെയുള്ള മൃഗശാലയിലെ ഉരഗ വിഭാഗത്തെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. രാജവെമ്പാല കടിച്ചുള്ള മരണം വളരെ അപൂർവമാണ്. മൃഗശാലയിൽ രാജവെമ്പാല കടിച്ചു മരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തു തന്നെയും ആദ്യമാണെന്നാണ് അറിവ്.



രണ്ടു കൂടുകളാണു രാജവെമ്പാലയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലുള്ളത്. മൃഗശാലയിലെത്തുന്ന ആളുകൾ കാണുന്നതു വലിയ കൂടാണ്. ചെറിയകൂട് (മാറ്റുകൂട്) ഇതിനു പിന്നിലാണ്. ഒരു കൂട്ടിൽനിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കു പാമ്പിനെ മാറ്റിയാണു കൂട് വൃത്തിയാക്കുക. ആളുകൾ കരുതുന്നതു പോലെ വലിയ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ വച്ചല്ല പാമ്പിന്റെ കടി കിട്ടിയത്. ഹർഷാദ് വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ രാജവെമ്പാല ഇഴഞ്ഞെത്തി കടിച്ചതാകാനാണു സാധ്യത. മാറ്റുകൂട്ടിൽ ലൈറ്റ് ഇടാറില്ല. ചെറിയ നെറ്റ് കൂടായതിനാലും ഇരുട്ടായതിനാലും പാമ്പ് വരുന്നതു കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. മൃഗശാലയിൽ ഒരു കൂട്ടിൽ കീപ്പർ കയറുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ പുറത്തു വേണമെന്നാണു നിയമം. ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് വേറെ കീപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹർഷാദിനെ പാമ്പ് കടിച്ചത് ഉടനെ ആരുമറിഞ്ഞുമില്ല. മരിച്ച നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.



ഹർഷാദ്

∙ രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ അനുഭവം എന്താണ്? ആന്റിവെനം ലഭ്യമല്ലേ?



മറ്റൊരിടത്തു പറഞ്ഞതുപോലെ, അതിവേഗത്തിൽ വരുന്ന ട്രെയിൻ ഇടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണു രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. അതിശക്തിയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ ഇടിച്ചാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെ വരിക അസാധ്യമാണല്ലോ. രാജവെമ്പാലയുടെ ഒറ്റക്കടിയിൽ 5 മുതൽ 7 മില്ലിഗ്രാം വരെ വിഷമാണു ശരീരത്തിലെത്തുക. 20 പേരെ കൊല്ലാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഇത്രയും വിഷത്തിന്. തായ്‌ലൻഡ് പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണു രാജവെമ്പാലയുടെ വിഷത്തിനുള്ള പ്രതിമരുന്നുള്ളത്. ഇവിടത്തെ രാജവെമ്പാലയും അവിടത്തേതും തമ്മിൽ രാപകൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു വിഷത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.



രാജവെമ്പാലയുടെ വിഷം മനുഷ്യന്റെ ശ്വസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാഡീവ്യവസ്ഥയെ തകരാറിലാക്കും. ഉഗ്രവിഷമുള്ള രാജവെമ്പാല കടിച്ചാൽ 6 മുതൽ 15 മിനിറ്റിനകം മരണം സംഭവിക്കാം. ഉടൻ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുത്താനാകൂ. ചെലവില്ലാത്തതിനാലും അധികനാൾ കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലും ആരും ഈ മരുന്ന് വാങ്ങിവയ്ക്കാറില്ല. മരുന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും പരിമിതിയുണ്ട്. രാജവെമ്പാലയുടെ വിഷത്തിന്റെ ഇരട്ടിയിൽക്കൂടുതൽ വേണം കടിയേറ്റയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്കു കടത്തിവിടാൻ. അത്രയും കൂടിയ ഡോസ് താങ്ങാനാവാതെയും മരണം സംഭവിക്കാം.



∙ പാമ്പുകളുടേത് ഉൾപ്പെടെ മൃഗശാലയിലെ ജീവികളുടെ പരിപാലനവും മറ്റും കുറ്റമറ്റതാണോ?



കേരളത്തിലെ ആദ്യ മൃഗശാലയാണു തിരുവനന്തപുരത്തേത്. വലിയ മൃഗശാലയിൽ ഉള്ളത്രയും ജീവികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. 60 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണു ജീവജാലങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ചുറ്റുപാടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നഗരമധ്യത്തിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയാണ് അവർ കഴിയുന്ന‍ത്. ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയിലേറെ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അസൗകര്യങ്ങളോടു പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് എല്ലാവരും.



ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാപനമായിട്ടും ഒരു വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ കോവിഡ് കാലത്തും അവധി പോലുമെടുക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു അനിവാര്യമായ കാര്യം മൃഗശാലയിൽ അടിയന്തരമായി മനുഷ്യരെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഡോക്ടറും ആശുപത്രി സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. പലതരത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം നേരിട്ടവരെയെല്ലാം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മറ്റുമാണു കൊണ്ടുപോകുന്നത്.



പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകാനുള്ള സൗകര്യമെങ്കിലും ഇവിടെ വേണം. എന്നാൽ അപകടത്തിന്റെ എണ്ണവും തീവ്രതയും കുറയ്ക്കാനാകും, സമയ നഷ്ടം ഇല്ലാതാകും. യഥാർഥത്തിൽ മൃഗശാലയിൽ ആന്റിവെനം ഉണ്ട്. അതു മൃഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ആന്റിവെനം ഉടനടി കൊടുക്കാൻ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർക്ക് അധികാരമില്ല. ഇക്കാരണങ്ങളാൽതന്നെ മനുഷ്യരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ നിയമനം അത്യാവശ്യമാണ്.



∙ മൃഗശാലയിലെ പാമ്പുകളുടെ പല്ലു പറിക്കാറുണ്ടോ? കടിപ്പിച്ച് വിഷം കളയാറുണ്ടോ?



തെറ്റായ അറിവും പ്രചാരണവുമാണിത്. ലോകത്ത് ഒരു മൃഗശാലയിലും പാമ്പുകളുടെ പല്ല് പറിക്കാറില്ല. അതിനു നിയമവുമില്ല. സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനോ പാമ്പാട്ടികളോ പാമ്പിന്റെ പല്ലു പറിക്കാറുണ്ട്. സിനിമകളിൽ പാമ്പിന്റെ ക്ലോസപ് കാണിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, മുഖം രണ്ടുവശത്തും കുത്തിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിൽ പാമ്പിനെ ഒറിജിനലായി കാണിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങളില്ല. പാമ്പിന്റെ വിഷം കടിപ്പിച്ചു കളയാറുമില്ല. പാമ്പിന്റെ കൂട്ടിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണു ജീവനക്കാർ കയറാറുള്ളത്.



പിന്നെ, പഠനാവശ്യത്തിനായി കാര്യവട്ടം സർവകലാശാല പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി പാമ്പിൻവിഷം ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. പൂജപ്പുര സ്നേക് പാർക്കിലാണു മിതമായ തോതിൽ വിഷം ശേഖരിക്കുന്നത്. ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ (സിസിഎഫ്) സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ വെനം ശേഖരിക്കൂ. അല്ലാതെ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി കടിപ്പിച്ചു വിഷം കളയാറില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പാമ്പുകളുടെ വിഷം കുറയും. കൂട്ടിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇരയെ കടിക്കുമ്പോൾ പാമ്പിന്റെ വിഷം കയറിയാണ് അതു ചാകുന്നത്. വിഷമുള്ള പാമ്പുകളിൽ ദഹനം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇര വിഷത്താൽ അഴുകണം. വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ദഹനത്തിന് അവയുടെതന്നെ വിഷം അനിവാര്യമാണ്.



∙ ഹർഷാദിന്റെ ജീവനെടുത്തതു ‘കാർത്തിക്’ എന്ന രാജവെമ്പാലയെന്നു പറയുന്നു. ഇതിനെ പ്രത്യേകമാണല്ലോ ഇട്ടിരുന്നത്?



നേരത്തേ മൃഗശാലയിലുണ്ടായിരുന്ന രാജവെമ്പാലകളെല്ലാം ചത്തതോടെ ഹർഷാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണു മൂന്നു മാസം മുൻപു മംഗളൂരു പീലിക്കുളം മൃഗശാലയിൽ‌നിന്നു മൂന്നെണ്ണത്തിനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. രണ്ടാണും ഒരു പെൺ രാജവെമ്പാലയും. മൂന്നിനെയും ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ പരസ്പരം അക്രമിച്ചു കൊന്നുതിന്നും. അതൊഴിവാക്കാനാണു പ്രത്യേകം കൂടുകളിലിട്ടത്. മറ്റേ കൂട്ടിൽ പാമ്പിന്റെ മുട്ടയുള്ളതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നേരിട്ടറിവില്ല. ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നില്ല.



∙ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണു രാജവെമ്പാലകൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്?



തിരുവനന്തപുരം പേപ്പാറയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽനിന്നാണു ഞാനധികവും പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽതന്നെ പത്തനംതിട്ടയിലും കൊല്ലത്തുമാണു കൂടുതൽ. ശബരിമല കാടുകളിൽ രാജവെമ്പാല ധാരാളമുണ്ട്. കൊല്ലത്തെ അച്ചൻകോവിൽ, ആര്യങ്കാവ്, തെന്മല മേഖലയിലും ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലാണ്. മനുഷ്യവാസമുള്ളിടത്ത് ഭീഷണിയാകുന്ന പാമ്പുകളെയാണു പിടിക്കുന്നത്. പിടിക്കുന്നവയെ കാടുകളിലേക്കു വിടും.



∙ എപ്പോഴാണു പാമ്പുപിടിത്തം തുടങ്ങിയത്? വാവ സുരേഷ് എന്ന പേര് വന്നതെങ്ങനെ?



തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകാര്യം ചെറുവയ്‌ക്കലിൽ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണു ഞാൻ ജനിച്ചത്. അച്‌ഛൻ ബാഹുലേയൻ, അമ്മ കൃഷ്‌ണമ്മ. നാലു മക്കളിൽ മൂന്നാമനാണ്. സ്‌കൂൾ റജിസ്‌റ്ററിലെ പേര് ബി.സുരേഷ് എന്നാണ്. അമ്മ എനിക്കിട്ട ചെല്ലപ്പേരാണു വാവ. പിന്നീട് നാട്ടുകാരും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും വാവ സുരേഷ് എന്നു വിളിച്ചു. സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കൂലിപ്പണിക്കു പോയിരുന്നു. അഞ്ചു ദിവസം സ്‌കൂളിൽ, അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം കൂലിപ്പണി എന്നതായിരുന്നു രീതി. കഷ്ടപ്പാടായതിനാൽ എസ്‌എസ്‌എൽസിക്കുശേഷം പഠിച്ചില്ല.



ആറാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി പാമ്പിനെ പിടിച്ചത്. വീട്ടിൽനിന്നു വയൽവരമ്പിലൂടെ സ്‌കൂളിലേക്കു പോയപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുപാമ്പ് പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ കൗതുകം തോന്നി, പിടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി. അടപ്പിൽ കോംപസ് കൊണ്ടു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി. ബാഗിലൊളിപ്പിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. അന്നു സ്‌കൂളിൽ പോയില്ല. അമ്മ ഇതു കണ്ടുപിടിച്ചു, അടിയും തന്നു. സമീപത്തെ പറമ്പിൽ പാമ്പിനെ തുറന്നുവിട്ടു. അതു മൂർഖന്റെ കുഞ്ഞായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നതു ഹോബിയായി.



∙ പാമ്പുകൾക്കു മിക്കവരുടെയും മനസ്സിൽ ഭയത്തിന്റെ രൂപമാണ്. അവ ശരിക്കും പാവങ്ങളാണോ?



ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഇഴജന്തുക്കളാണു പാമ്പുകൾ. പാമ്പ് ഭീകര ജീവി അല്ല. ചവിട്ടുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്‌താലേ കടിക്കൂ. പാമ്പിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പാവം തോന്നും. അതിനു കണ്ണു കാണാൻ കഴിയില്ല, നിഴൽ മാത്രമേ കണ്ണിൽ തെളിയൂ. കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല, ഗന്ധം അറിയാനാകില്ല, ഓർമയുമില്ല. ഭക്ഷണം തേടുക, ഇര കിട്ടിയാൽ ഒളിക്കുക. ഇതു മാത്രമാണു പാമ്പുകളുടെ ജോലി. ശിരസ്സിൽ നാഗമാണിക്യമുണ്ട്, പാമ്പിനു പകയുണ്ട് തുടങ്ങിയ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം പൂർണമായും തെറ്റാണ്.



∙ പാമ്പുപിടിത്തത്തിന് സർക്കാർ തലത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെത്ര ഗുണകരമാണ്?



ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ക്ലാസ് കൊടുത്ത് ആളുകളെ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞുവിടുകയാണ്. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ കൊലയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതിനു തുല്യമാണിത്. മൂന്നുനാലു വർഷം പാമ്പുകളെ പിടിച്ച് അനുഭവമായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമെ മനുഷ്യജീവൻ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്ന പാമ്പുകളെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാവൂ, അനുവദിക്കാവൂ.



പാമ്പുകളെപ്പറ്റി എത്രയോ കാലം മുൻപേ ഞാൻ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആളുകളിൽ പാമ്പുകളെപ്പറ്റി ഭയമില്ലാതാക്കിയതിലും എനിക്കു പങ്കുണ്ടെന്നാണു വിശ്വാസം. കാലം മാറിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പാമ്പുപിടിത്തക്കാരായി, അവർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ക്ലാസുകളാണു കൂടുതലും. സർക്കാർ പരിപാടികളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ എന്നെ പങ്കെടുപ്പിക്കാറില്ല, ക്ലാസുകൾ അറിയിക്കാറില്ല. ചില വ്യക്തികളുടെ സ്വാർഥ താൽപര്യമാണ് എന്നോടുള്ള വിരോധത്തിനു കാരണം.



എന്നോടു പാമ്പിനെ പിടിക്കരുതെന്ന് ഒരു ഓഫിസറും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രേഖാമൂലം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ആദ്യകാലത്ത് വനംവകുപ്പിലെയും മറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നെക്കൊണ്ടു സാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം എത്തി പാമ്പിനെ പിടിക്കാറുണ്ട്. ഹർഷാദിന്റെ മരണത്തോടെ ആളുകൾ വീണ്ടും ഭയത്തിലായി. രാജവെമ്പാല കടിച്ചാൽ മരുന്നില്ലല്ലോ എന്നു കരുതി അതിനെ എവിടെക്കണ്ടാലും അടിച്ചുകൊല്ലുന്ന സ്ഥിതി വന്നേക്കാം. പ്രകോപനമില്ലാതെ രാജവെമ്പാലയല്ല, ഒരു പാമ്പും കടിക്കില്ല. കാഷ്ഠം എടുക്കുന്ന സമയത്താണു ഹർഷാദിനെ കടിച്ചത് എന്നാണു നിഗമനം.



∙ പാമ്പുപിടിത്തത്തിനിടെ അപകടങ്ങൾക്കു സാധ്യതയില്ലേ?



പാമ്പുകളെ പിടിച്ചു കുപ്പിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലതു കൊത്തും, തൊലിയിൽ കടിച്ചു കുടയും. കുറഞ്ഞത് 3000 തവണയെങ്കിലും പാമ്പു കടിച്ചു കുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 16 തവണ അണലിയും 340 തവണ മൂർഖനും കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂർഖന്റെയും അണലിയുടെയും കടികൾക്കു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയാണ്. 11 തവണ പാമ്പുകടിയേറ്റ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞു. വെന്റിലേറ്ററിലും ഐസിയുവിലും ഉൾപ്പെടെ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. കയ്യിലെ വിരൽ മുറിക്കേണ്ടി വന്നു. നിരവധി തവണ കടിയേറ്റതുകൊണ്ട് പാമ്പിൻവിഷത്തിനെതിരെ എന്റെ ശരീരം സ്വയം പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണു ഡോക്‌ടർമാർ പറയുന്നത്.



ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ പത്തനംതിട്ട മലയാലപ്പുഴയിൽ ഒരു പാമ്പിനെ പിടിക്കാനായി മതിൽ പൊളിക്കേണ്ടി വന്നു. മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണു നട്ടെല്ലും തുടയെല്ലും പൊട്ടി മാസങ്ങളോളം കിടപ്പിലായി. പിന്നാലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ഏപ്രിൽ 26ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി. മേയ് 18നാണ് രോഗം മാറി പുറത്തിറങ്ങിയത്. ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോടെ തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിൽ അതിനുശേഷം പാമ്പുപിടിക്കാൻ പോയി.



∙ ഉത്ര കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ സാക്ഷിയായിരുന്നല്ലോ. ആ കേസിനെപ്പറ്റി?



കേസിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിയാവുന്നതെല്ലാം രണ്ടു തവണയായി നന്നായി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത മരണമായിരുന്നു കൊല്ലം സ്വദേശി ഉത്രയുടേത്. പാമ്പുകടിയേറ്റ് ഉത്ര കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ഭർത്താവ് സൂരജ് അറസ്റ്റിലാണ്. ദേഹത്തു പിടിച്ചുവച്ചോ ശരീരത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചോ പാമ്പിനെക്കൊണ്ടു കടിപ്പിക്കാം. അല്ലാതെ സ്വയമേവ കടിക്കില്ലെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഏഴെട്ടു വർഷം മുൻപുള്ള അനുഭവം എനിക്കുണ്ട്. വാഹനത്തിൽ ചാക്കിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാമ്പിനെ പിടിച്ചുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ചാക്കു തുളച്ച് ചിലപ്പോൾ പാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങും. രാത്രിയിൽ വാഹനത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നെഞ്ചിലൂടെ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അനങ്ങുകയോ ദേഹത്തു തൊടുകയോ ചെയ്താലേ പാമ്പ് കടിക്കൂ.



മരത്തിലൂടെയോ ജനൽ വഴിയോ പാമ്പ് മുറിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചതാകാമെന്നാണു സൂരജിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ വാദം. മുറിയുടെ ജനലിന്റെ പുറത്തുള്ള മണലിൽ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞ പാടില്ല. അവിടെ മാത്രമല്ല മുറ്റത്തെങ്ങും അടുത്ത സമയത്തു പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു മനസ്സിലായി. ദേഹത്തു വീഴുന്ന പാമ്പ് ആദ്യം എവിടേക്കെങ്കിലും ഒളിക്കാനേ ശ്രമിക്കൂ. പാമ്പിന് അത്ര വേദനയെടുത്താൽ മാത്രമേ ദേഹത്തു വീഴുന്ന സമയത്ത് കടിക്കൂ. ഉത്രയ്ക്ക് ഒരു കടി ഏറ്റിരിക്കുന്നത് കയ്യിലാണ്, മറ്റൊന്നു നെറ്റിയിലും. നെറ്റിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പാമ്പ് കൊത്താറില്ല. മരിക്കാൻ വേണ്ടി നെറ്റിയിൽ മനഃപൂർവം കടിപ്പിച്ചതാണ്.



ഉത്ര, സൂരജ്

‌സൂരജിന്റെ വിഡിയോകളിൽ പാമ്പിന്റെ വായിൽ കമ്പി കുത്തി വിഷം പുറത്തെടുക്കുന്നതൊക്കെയുണ്ട്. സൂരജിനു മൂർഖനെ കൈമാറുന്നതിനു ചിലപ്പോൾ വിഷം എടുത്തുകളഞ്ഞുകാണും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയതായി വിഷമുണ്ടായി വരാൻ സമയമെടുക്കും. മൂർഖനോ അണലിയോ കടിച്ചാൽ സ്വബോധമുള്ള വ്യക്തിക്കു നന്നായി വേദനിക്കും. ഉറക്കത്തിൽ കൊതുകു കടിച്ചാൽ പോലും നമുക്കറിയാം. പാമ്പ് കടിച്ചാൽ അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ടാവുകയും കടിയേറ്റയാൾ ഞെട്ടിയുണരുകയും ചെയ്യും. മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തിയതിനാൽ സൂരജിനെതിരെ പാമ്പ് തിരിഞ്ഞില്ല. ഉത്രയുടെ നേർക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞ പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആട്ടിയകറ്റിയെന്നാണു സൂരജ് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നതും.



∙ ഇതുവരെ എത്ര പാമ്പുകളെ പിടിച്ചു?



കേരളത്തിലെമ്പാടുമായി 30 വർഷത്തിനിടയിൽ 60,000 പാമ്പുകളെ പിടിച്ചു.



∙ അതിൽ എത്ര രാജവെമ്പാലകളുണ്ട്?



213 രാജവെമ്പാലകളെയും ഈ കൈകൾ കൊണ്ടു പിടിക്കാനായി.



∙ ഇത്രയും രാജവെമ്പാലകളെ പിടിച്ച ആളെന്ന നിലയിൽ എന്താണ് അനുഭവം?



റോയൽ. രാജാവ് ! അങ്ങനെ മാത്രമെ രാജവെമ്പാലയെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാകൂ. പൂർണ വനവാസി. ശാന്തസ്വഭാവം. ഒതുങ്ങിക്കൂടാനാണ് ഇഷ്ടം. കനത്ത മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും അടിക്കാടുകളിലും മുളങ്കാടുകളിലും കണ്ടൽക്കാടുകളിലുമാണു കൂടുതലും കാണുക. കൂട് നിർമിച്ചു മുട്ടയിടുന്ന ഒരേയൊരു പാമ്പ്. വൃത്താകൃതിയുള്ള കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ടാണു വംശവർധന. ഒരുതവണ 20–30 മുട്ടകളുണ്ടാവും. ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന വിഷപ്പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയവയുമാണ്.



20 വർഷം വരെയാണു ശരാശരി ആയുസ്സ്. പൊതുവെ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാറില്ല. മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്രമകാരിയാകും. പൂർണവളർച്ചയെത്തിയ രാജവെമ്പാലയ്ക്ക് 2.5 – 5 മീറ്റർ നീളം വരും. ഒൻപതു കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം. തല അൽപം നീണ്ടു പരന്നതാണ്. തിളക്കമുള്ള ദേഹത്തിനു കറുപ്പ് നിറം. ദേഹത്ത് ഇളംമഞ്ഞ നിറമുള്ള വളയങ്ങളുണ്ടാവും. വായും വിഷപ്പല്ലും വലുതാണ്. പക്ഷേ, മൂർഖന്റേതു പോലെ ഫണം ഇവയ്ക്കില്ല. കുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിഷത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായതിനാൽ കടിയേറ്റാൽ പെട്ടെന്നു മരണം സംഭവിക്കും. ചേര പോലുള്ള പാമ്പുകളും ചെറുസസ്തനികളുമാണ് ഇരകൾ. മൂർഖനെയും ഉടുമ്പിനെയും മയിലിന്റെ മുട്ടകളും തിന്നുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട്.



മൂന്നു വർഷം മുൻപ്, ഇടുക്കിയിൽനിന്നു രണ്ടു രാജവെമ്പാലകളെയും കൊല്ലത്തുനിന്നു ഒന്നിനെയും പിടികൂടി. പിറ്റേന്നു മൂന്നിനെയും ഒരുമിച്ചു ശബരിമല കാട്ടിലാണു വിട്ടത്. മൂന്നിനെയും അടുത്തടുത്തു പത്തിവിടർത്തി ഇരുത്തി ഞാൻ ഫോട്ടോയും വിഡിയോയും എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും അവ കടിക്കാനുള്ള പ്രവണത കാട്ടിയിട്ടില്ല. മുന്നോട്ടാഞ്ഞു വാ തുറന്നു നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച ശേഷം ഇടത്തേക്കോ വലത്തേക്കോ തിരിഞ്ഞുപോകുന്നതാണു കണ്ടത്. അതൊരു അപൂർവ ഗാംഭീര്യമുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു!



