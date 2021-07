‘ഡെൽറ്റയെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് രോഗം ഭേദമായശേഷം വാക്സീൻ എടുത്തവർ’

ന്യൂഡൽഹി∙ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോവിഡ് ബ്രേക് ത്രൂ കേസുകളിലും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്കും ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിൽനിന്നു കൂടുതൽ പ്രതിരോധം ലഭിക്കുമെന്നു ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഒന്നോ രണ്ടോ ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ആളുകളെക്കാൾ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിൽനിന്ന് ഇവർക്കു സംരക്ഷണം ലഭിക്കും എന്ന പഠനത്തിന്റെ അന്തിമ വിശകലനം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

വൈറസിന്റെ ബി.1.617 വംശപരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമായത്. ബി.1.617 വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തി ബി.1.617.1 (കാപ്പ), ബി.1.617.2 (ഡെൽറ്റ), ബി.1.617.3 എന്നീ ഉപ വംശങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. ഇതിലെ ഡെൽറ്റ വകഭേദം ക്രമേണ മറ്റു 2 വകഭേദങ്ങളിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതോടെയാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത് എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണു പഠനം.

രോഗവ്യാപനത്തിനു ശേഷമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെക്കുറിച്ചും ബ്രേക് ത്രൂ രോഗവ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും കാര്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു പഠനം. കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്റെ ഒരു ഡോസ്, രണ്ടു ഡോസ് എന്നിവ സ്വീകരിച്ച ആളുകളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം, കോവിഡ് ഭേദമായതിനു ശേഷം ഒരു ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവരിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, രണ്ടു ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവരിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, ബ്രേക് ത്രൂ കേസുകളിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്നിവയും പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കി.

തുടർന്നു നടത്തിയ പഠനത്തിലാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനു ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്കു ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിൽനിന്നു കൂടുതൽ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നു കണ്ടെത്തിയത്.

‘ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ വേരിയന്റ് വിത്ത് സീറ ഓഫ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻസ് ആൻഡ് കോവിഡ് 19 വാക്സിനേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജുവൽസ്’ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള പഠനം നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പുണെ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂറോ സർജറി, കമാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പുണെ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചേർന്നാണു നടത്തിയത്.



English Summary: Those Recovered from Covid with One Vaccine Shot Have Higher Protection from Delta Variant: ICMR