തൃശൂർ ∙ പരീക്ഷയുടെ പേരിൽ ആരെയും പരീക്ഷണത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിഷ്ണു തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട്, മുംബൈയിൽനിന്നു സ്വന്തം നാടായ തൃശൂരിൽ എത്തിയിട്ടും വിഷ്ണു കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വീട്ടിൽ പോയില്ല. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആരും പരിശോധിക്കാനോ അന്വേഷിക്കാനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആരെയും പരീക്ഷിക്കാൻ തയാറാവാതെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പകൽ മുഴുവൻ നഗരത്തിൽ തന്നെ ചെലവഴിച്ച് വിഷ്ണു വൈകിട്ട് മുംബൈക്കു മടങ്ങി

കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലൂറ്റ് നാരായണമംഗലം പാറാശേരി അരുണൻ – ലീല ദമ്പതികളുടെ മകൻ വിഷ്ണു പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പിഎസ്‌സിയുടെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്കാണ് ഇന്നലെ മുംബൈയിൽനിന്ന് എത്തിയത്. അമ്മ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക കൂടിയാണ്.

രാവിലെ 7.15ന് മംഗള എക്സ്പ്രസിൽ തൃശൂരിൽ ഇറങ്ങിയ വിഷ്ണു രാത്രി 9.48ന് ശ്രീഗംഗാനഗർ എക്സപ്രസിൽ ആണ് മടങ്ങിയത്. ഭാര്യ സുനോജയും 10 മാസം പ്രായമായ മകൾ സീയോണയും മുംബൈയിലെ വീട്ടിൽ ഉള്ളതിനാൽ അനാവശ്യ യാത്രകൾ വിഷ്ണു ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ, പിഎസ്‌സി പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ ആവുമായിരുന്നില്ല. ബിഎസ്‌സി കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബിരുദധാരിയായ വിഷ്ണു ലോക്ഡൗ‌ണിൽ കേരളത്തിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുംൈബയ്ക്കു പോയത്. കാൽഡിയൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആയിരുന്നു പരീക്ഷ. മുംബൈയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി നോക്കുന്ന വിഷ്ണു നേരത്തേ പ്ലസ് ടു അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്കായും തൃശൂരിൽ എത്തിയിരുന്നു. അന്നും വീട്ടിൽ പോകാതെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാരിൽനിന്നു സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണു ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെട്ടത്. നേരത്തേ വന്നപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിൽനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന് അനുമതിയില്ല. 3 നേരവും പാഴ്സൽ‍ വാങ്ങിയാണു വിശപ്പടക്കിയത്. കേരളത്തിൽ 2 മാസ്ക് വേണമെന്നും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണു മനസ്സിലായത്.

ട്രെയിനിൽ മാസ്ക് കൃത്യമായി ധരിക്കാത്തതും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതും സംബന്ധിച്ച് യാത്രയ്ക്കിടെ വിഷ്ണു പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് കംപാർട്മെന്റിൽ എത്തിയിരുന്നു.

