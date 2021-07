മധ്യപ്രദേശിൽ രണ്ടു യുവതികൾക്ക് ക്രൂര മർദനം; വടി പൊട്ടുംവരെ അടിച്ചു, വലിച്ചിഴച്ചു– വിഡിയോ

ഭോപാൽ ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ ബന്ധുക്കളായ രണ്ട് ആദിവാസി സ്ത്രീകളെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ദർ ജില്ലയിലെ പിപവാല ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. പൊതുജന മധ്യത്തിലാണ് യുവതികളെ ബന്ധുക്കളായ 7 പുരുഷൻമാർ ചേർന്ന് മർദിച്ചത്. അടിയേറ്റു നിലവിളിച്ച സ്ത്രീയെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ചു. മറ്റൊരു യുവതിയെ വടി പൊട്ടുന്നതുവരെ മർദിച്ചു.

ജൂൺ 22നാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മർദിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. സ്ത്രീയുടെ അമ്മയും സഹോദരനുമുൾപ്പെടെ അറസ്റ്റിലായെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അടുത്ത സ്ഥലമായ അലിരാജ്പുരിലും സമാന സംഭവമുണ്ടായി. 19 കാരിയെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിച്ചത്.

English Summary: Women beaten with sticks by family in Madhya Pradesh