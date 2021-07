ഡിസിസി തലപ്പത്തേക്ക് പ്രായം തടസമാകില്ല; വടംവലി തുടങ്ങി നേതാക്കൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി അനൗപചാരികമായി നടപ്പാക്കിയ 60 വയസ്സ് എന്ന പ്രായപരിധി ഇത്തവണ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സൂചന. പ്രായപരിധി കൊണ്ടുമാത്രം കാര്യമില്ലെന്നാണ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരന്റെ നിലപാട്. സുധാകരന്റെ നിലപാടിനോട് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ യോജിച്ചെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് നിർണായകമാകും. ഇതോടെ മിക്ക ജില്ലകളിലും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിനായി നേതാക്കൾ വടംവലി തുടങ്ങി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്‌ക്കായി കെ.സുധാകരൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയേക്കും.

കെപിസിസി പുനഃസംഘടനയ്‌ക്ക് മുൻപ് പുതിയ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട നീക്കമാണ് കെ.സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ടീം നടത്തുന്നത്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ രാജിയോടെ ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തനം നിലച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. സ്വന്തം പ്രായം ഉദാഹരണമായി ഉയർത്തി 70 പിന്നിട്ട കഴിവുള്ള നേതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സേവനം കൂടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് സുധാകരന്. എന്നാൽ, അന്തിമ തീരുമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷമാകാം എന്ന നിലപാടാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക്. നിയോജകമണ്ഡലം അയൽക്കൂട്ട കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിലും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യവും സുധാകരൻ രാഹുലിനെ ധരിപ്പിക്കും.

അതേസമയം, പ്രായപരിധി ഒഴിവാക്കുമെന്ന സൂചന വന്നതോടെ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റവർ ഉൾപ്പെടെ സമ്മർദം തുടങ്ങി. നേതൃത്വം അനൗദ്യോഗികമായി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക പരിഗണനാ പട്ടികയിൽ ഓരോ ജില്ലയിലേക്കും മൂന്നും നാലും പേരുകളാണ് ഉള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വി.എസ്.ശിവകുമാർ, പാലോട് രവി, ജി.എസ്.ബാബു, ചെമ്പഴന്തി അനിൽ അടക്കമുള്ള പേരുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

കൊല്ലത്ത് ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ, ആർ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, എ.ഷാനവാസ്ഖാൻ, ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല എന്നിവരും പത്തനംതിട്ടയിൽ ശിവദാസൻ നായരും പഴകുളം മധുവും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കോട്ടയത്ത് ടോമി കല്ലാനിയുടെയും തൃശൂരിൽ പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെയും പാലക്കാട് എ.വി.ഗോപിനാഥിന്റെ പേരുകൾ സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ട്. യുവ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ.എസ്.ശബരീനാഥനും പാലക്കാട് വി.ടി.ബൽറാമിന്റെയും പേരുകളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Age limit is not a criteria for the appointment of New DCC presidents