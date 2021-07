രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിൽ 39,796 കോവിഡ് രോഗികൾ; മൂന്നു മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 39,796 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥരീകരിച്ചു. ഇന്നലത്തേതിലും 7.6 % കുറവ് പ്രതിദിന കേസുകളാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മാർച്ച് 19 ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കേസാണിത്. ഇതോടെ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3.06 കോടിയായി.

നിലവിൽ 4,82,071 പേരാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഒറ്റ ദിവസം 723 പേരാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 402728 ആയി. ഇന്നലെ മാത്രം 42,352 പേർ രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 2,97,00,430 ആയി.



ഇന്നലെ മാത്രം 15,22,504 സാംപിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇതോടെ ജൂലൈ നാലുവരെ ആകെ പരിശോധിച്ച സാംപിളുകളുടെ എണ്ണം 41,97,77,457.



English Summary : 39,796 Fresh Covid Cases In India, Lowest Daily Rise In Nearly 3 Months