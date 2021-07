കൊച്ചി∙ കരിപ്പൂര്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ മറ്റൊരു സംഘത്തിനുകൂടി പങ്കുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റംസ്. കേസിലെ പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ് സ്വര്‍ണം കൈമാറാനിരുന്നത് കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി യൂസഫ് തലവനായ ഇൗ സംഘത്തിനെന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. യൂസഫ് ഒളിവിലെന്നാണ് സൂചന. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് കസ്റ്റംസ് നോട്ടിസ് അയച്ചു. അര്‍ജുൻ ആയങ്കിയും സൂഫിയാനും പുറമേ യൂസഫും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയിരുന്നെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.



അതേസമയം, മഞ്ചേരി സബ് ജയിലിൽ വച്ച് തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണിയുണ്ടായെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ് വെളിപ്പെടുത്തി. ചെർപ്പുളശേരി സംഘമാണ് ജയിലിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. പരാതി എഴുതി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കോടതി, ഷെഫീഖിനെ ജയിൽ മാറ്റി കാക്കനാട് സബ് ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയയാളെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഷെഫീഖ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സൂഫിയാൻ സംഘത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം അർജുൻ ആയങ്കിക്ക് കൈമാറിയാൽ ടിപി വധക്കേസ് പ്രതികൾ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് അർജുൻ പറഞ്ഞതായും ഷെഫീഖ് കസ്റ്റംസിന് മൊഴി നൽകി. ഷാഫിയുടെയും കൊടി സുനിയുടെയും സംരക്ഷണയിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നും അർജുൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കാൻ മൂന്നാമതൊരു സംഘം കൂടി കരിപ്പൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഷെഫീഖ് പറഞ്ഞു.

എല്ലാ സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്കും മറ്റു സംഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒറ്റുകാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

