ലക്നൗ∙ നിയമംലഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ ബി‌എസ്‌പി എം‌പി ദാവൂദ് അഹമ്മദിന്റെ നിർമാണത്തിലിരുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കി. ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗവിലെ സംരക്ഷിത കെട്ടിടത്തിന്റെ സാമീപ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എഎസ്ഐ) നടപടി. നവാബിന്റെ കോടതിയിൽ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡന്റ് ജനറലിന്റെ ഭവനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം കെട്ടിടങ്ങളാണ് സംരക്ഷിത റെസിഡൻസി. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച റെസിഡൻസി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് ലക്നൗ ഉപരോധത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു.



കെട്ടിടം നിലം‌പരിശാക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിനിടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ബുൾ‌ഡോസറിൽ ഇടിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് പരുക്കേറ്റു. വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും നേരിയ പരുക്കുകളോടെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു.

3,600 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണത്തിൽ 2017 ലാണ് ലക്നൗവിലെ നദീതീരത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. 100 കോടി രൂപയായിരുന്നു മുതൽമുടക്ക്. എഎസ്ഐ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളുടെ 300 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു നിർമാണവും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ലക്നൗ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അഭിഷേക് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. ഈ കെട്ടിടം റെസിഡൻസിയിൽനിന്ന് 123 മീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു.

കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കാൻ 2018ൽ എഎസ്ഐ നോട്ടിസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ദാവൂദ് അഹമ്മദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹർജി തള്ളി. കൂടാതെ ലക്നൗ ഡവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയും കെട്ടിട നിർമാണം നിരസിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെയും ദാവൂദ് അഹമ്മദ് കോടതിയിൽ പോയെങ്കിലും അതും നിരസിച്ചു. കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കാൻ ദാവൂദ് അഹമ്മദിന് എഎസ്ഐ സമയം നൽകിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം പൊളിച്ചുനീക്കിയില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഞായറാഴ്ച കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കിയത്.

