ഫിലിപ്പീൻസ് വിമാന അപകടം: അൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 12 പേർക്ക് പരുക്ക്

മനില∙ ഫിലിപ്പീൻസിൽ സേനാ വിമാനം തകർന്നുവീണ് അൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 12 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം 11:30ന് സുലു പ്രവിശ്യയിലെ ജോലോ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സി–130 വിമാനം തകർന്നുവീണത്. വിമാനത്തിൽ 96 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു.



മരിച്ചവർ പ്രധാനമായും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. നിലത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അഞ്ച് പേരെ കാണാതായതായി ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

വിമാനം തകർന്നുവീണതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് ഫിലിപ്പീൻസിലെ സായുധ സേനാ വക്താവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വിമാനത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി സൂചനയില്ലെന്ന് മേജർ ജനറൽ എഡ്ഗാർഡ് അരേവാലോ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനം നിലംപതിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നിരവധി സൈനികർ പുറത്തേക്ക് ചാടിയെന്ന് പ്രാദേശിക സൈനിക സേനയായ ജോയിന്റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് സുലുവിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ പലരും അടുത്തിടെ സൈനിക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ്. മുൻപ് യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന വിമാനം ജനുവരിയിലാണ് ഫിലിപ്പീൻസിന് കൈമാറിയത്. പ്രതിരോധ സഹകരണ പദ്ധതി പ്രകാരം യുഎസ് നൽകിയ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇത്. 1988 ലാണ് വിമാനം ആദ്യമായി പറന്നതെന്ന് ഏവിയേഷൻ സേഫ്റ്റി നെറ്റ്‌വർക്ക് പറയുന്നു.

