കണ്ണൂർ∙ കള്ളക്കടത്തു സ്വർണം തട്ടിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോയ ശേഷം നടക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകാറുണ്ടെന്നു സ്വർണക്കടത്ത് ഇടപാടുകൾക്കും ‘പൊട്ടിക്കലിനും’ സാക്ഷിയായ ചൊക്ലി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. തന്റെ മകനെ സ്വർണക്കടത്തിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമം നടന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.



കുവൈത്ത് പൗരനും പങ്ക്



‘കുറിയർ പാഴ്സലുകളിൽ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ച്, 2019ൽ കോഴിക്കോട് കാർഗോ കോംപ്ലക്സ് വഴിയായിരുന്നു സ്വർണക്കടത്ത്. സംഘം ഒരു വർഷത്തോളം കള്ളക്കടത്തു നടത്തിയിരുന്നു. ചൊക്ലി സ്വദേശി സുബൈറാണു സംഘത്തിന്റെ നേതാവ്. ചൊക്ലി സ്വദേശി മുസ്തഫ, മലപ്പുറം സ്വദേശി ഹനീഫ എന്നിവരാണു സുബൈറിന്റെ പ്രധാന സഹായികൾ. കുവൈത്തിലെ മലയാളികൾ, നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന ചെറിയ പാഴ്സലുകൾ മുസ്തഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിക്കുകയും യഥാർഥ ഉടമകൾ അറിയാതെ അവയിൽ സ്വർണക്കട്ടികൾ ഒളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈത്തപ്പഴം, ക്രീമുകൾ, സ്പ്രേ, വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പാഴ്സലുകളിലാണു സ്വർണം ഒളിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയ പാഴ്സലുകളെല്ലാം ചേർത്ത്, 50–60 കിലോയുടെ വലിയ, ഒറ്റ പാഴ്സലാക്കും. ഇത്, സുബൈറിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ പേരിലാണു കുവൈത്തിൽനിന്ന് പാഴ്സൽ ഏജൻസി വഴി അയയ്ക്കുക.



കാർഗോ കോംപ്ലക്സിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായം ഇവർക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകണം. സുബൈറിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ പേരിൽ വരുന്ന പാഴ്സലുകൾ ഹനീഫയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങി, സുബൈറിന്റെ ചൊക്ലിയിലെ വീട്ടിലെത്തിക്കുക. പാഴ്സലിനു പിറകെ സുബൈറും നാട്ടിലെത്തും. സുബൈറിന്റെ വീട്ടിൽ വച്ച്, പാഴ്സലുകൾ പൊളിച്ച് സ്വർണം പുറത്തെടുക്കും. ഇതിനു ശേഷം, പാഴ്സലുകൾ വീണ്ടും പൊതിഞ്ഞ് യഥാർഥ ഉടമകളുടെ വീടുകളിലെത്തിക്കും. മഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ സൈനുദ്ദീനാണു സ്വർണം കൈമാറിയിരുന്നത്. സ്വർണം സുബൈറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാലുടൻ, റിവേഴ്സ് ഹവാല വഴി പണം കുവൈത്തിലെത്തുമായിരുന്നു. അതാണ് അവരുടെ സെറ്റപ്പ്. ’



ഇതു നിങ്ങൾ കണ്ടതാണോ?



സ്വർണം എടുത്ത ശേഷം റീ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന പാഴ്സലുകൾ യഥാർഥ ഉടമകളുടെ വീടുകളിലെത്തിക്കലായിരുന്നു എന്റെ ജോലി. ആദ്യമൊന്നും എന്താണിവരുടെ ഇടപാടുകളെന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കുവൈത്തിൽ സുബൈറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എന്റെ മകനെ, കള്ളക്കടത്തിൽ പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നതോടെയാണു സംഘത്തിന്റെ യഥാർഥ ബിസിനസിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചത്.



പാഴ്‌സൽ വഴി കടത്തിയ സ്വർണക്കട്ടികൾ.

ചതിക്കുള്ളിലെ ചതി



ഒരു കുവൈത്ത് പൗരനും ഇവരുടെ കള്ളക്കടത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം അയാൾക്കും നൽകിയിരുന്നു. ഒരു വലിയ കടത്തു നടത്തി, ഒറ്റയടിക്കു മുങ്ങാൻ സുബൈറും മുസ്തഫയും ഹനീഫയും പദ്ധതിയിട്ടു. പാഴ്സലിൽനിന്ന് സ്വർണം എന്റെ മകൻ മോഷ്ടിച്ചുവെന്നു കുവൈത്ത് സ്വദേശിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്, മുഴുവൻ സ്വർണവും അടിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതേസമയം, കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നു വരുത്തി 6 കിലോ സ്വർണം സുബൈറിനു പങ്കു നൽകാതെ മുഴുവനായി അടിച്ചു മാറ്റാൻ മുസ്തഫയും ഹനീഫയും ചേർന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സുബൈർ ആ സമയത്ത് അറിഞ്ഞതുമില്ല.



6 കിലോയുടെ സ്വർണ പാഴ്സൽ



സുബൈറിന്റെ സുഹൃത്തായ സിയാദിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലാണ് 6 കിലോഗ്രാം സ്വർണം അടങ്ങിയ, 54 കിലോഗ്രാം വരുന്ന പാഴ്സൽ അയച്ചത്. പാഴ്സൽ പതിവുപോലെ ഹനീഫ ഏറ്റുവാങ്ങി. പക്ഷേ, സുബൈറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതു സ്വർണമില്ലാത്ത പാഴ്സലായിരുന്നുവെന്നു മാത്രം. സ്വർണക്കടത്തു പൊട്ടുന്നത് ഇവിടെ വച്ചാണ്. ആ സമയത്ത് എന്റെ മകൻ നാട്ടിലായിരുന്നു. നാട്ടിൽ അവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു വിളി വന്നു. കസ്റ്റംസ് ഓഫിസിൽ നിന്നാണ്, ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്, ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്, പരിശോധിക്കണം എന്നാണു പറഞ്ഞത്. സാധനമൊന്നും വരാനില്ലെന്നു മകൻ മറുപടി നൽകി. എനിക്കു സംശയം തോന്നി. നമ്പർ ട്രൂ കോളറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ, ഹനീഫ എന്നാണ് കാണിച്ചത്. തിരിച്ചു വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമായ മറുപടിയൊന്നുമില്ല.



ഇതിനിടെ, സിയാദിന്റെ ഭാര്യയെയും കസ്റ്റംസ് ഓഫിസിൽനിന്നാണെന്നു പറഞ്ഞു വിളിച്ച്, ഇതേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവർ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു. സിയാദ് എന്റെ മകനെ വിളിച്ചു കാര്യം തിരക്കി. പാഴ്സൽ രേഖകളിലൊന്നും എന്റെ മകന്റെ പേരോ ഫോൺ നമ്പറോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിയാദിന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ച ഫോൺ നമ്പറിൽ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴും വ്യക്തമായ മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഇതിനിടെ, പാഴ്സൽ സംബന്ധിച്ച ഒരു രശീതിയിൽ എന്റെ മകന്റെ ഒപ്പ് മുസ്തഫ വന്ന് ഇടീച്ചിരുന്നു. സുബൈർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെയാണ്, മകനെ ബലിയാടാക്കി കള്ളക്കടത്തു സ്വർണം കവരുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്. മകൻ പാഴ്സൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്ന രേഖ, കുവൈത്ത് സ്വദേശിയെ കാണിക്കുകയും എന്റെ മകൻ സ്വർണം മുഴുവൻ കവർന്നുവെന്നു വരുത്തുകയുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ.



കുവൈത്ത് പൗരനെ പറ്റിച്ച്, 6 കിലോഗ്രാമിന്റെ മുഴുവൻ പണവും അടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച സുബൈറിനെ പറ്റിക്കാൻ ഹനീഫയും മുസ്തഫയും ചേർന്നു നടത്തിയ നാടകമായിരുന്നു കസ്റ്റംസിന്റെ േപരിലുള്ള വിളികളെല്ലാമെന്നും പിന്നീടു വ്യക്തമായി. ഇതു സുബൈറും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്വർണം അടിച്ചുമാറ്റിയത് എന്റെ മകനും ഞാനും ചേർന്നാണെന്നു വരുത്താനാണു രശീതിയിൽ അവന്റെ ഒപ്പ് സുബൈറും മുസ്തഫയും ചേർന്ന് ഇടീച്ചത്. സ്വർണക്കടത്തിൽ നിക്ഷേപമിറക്കിയ, കുവൈത്ത് പൗരനെ ഈ രേഖ കാണിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും മകനെ അവിടെ കേസിൽ പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട് 3 ദിവസത്തിനകം തന്നെ എന്റെ മകന്റെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവനോടു കുവൈത്തിലേക്കു തിരിച്ചു പോകാൻ സുബൈർ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ, സുബൈറിനു മുസ്തഫയും ഹനീഫയും ചേർന്നു മറ്റൊരു പണി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു.



Representative Image

മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളിലേക്ക്



കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്താണ് ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. സുബൈറും സൈനുദ്ദീനും മാത്രമല്ല, വിമാനത്താവളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചതോടെ, ഹനീഫയും മുസ്തഫയും ചേർന്നാണു പണി കൊടുത്തതെന്നു സുബൈറിനു വ്യക്തമായി. സ്വർണം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഹനീഫയും മുസ്തഫയും ആദ്യമൊക്കെ വാദിച്ചത്. ഇതോടെ, സ്വർണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സുബൈർ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെ ഏർപ്പാടാക്കി. ഇതിനിടെ ഹനീഫ ഗൾഫിലേക്കു മുങ്ങി. പലതവണ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടന്നു. കണ്ണൂരിലെ ഒരു പ്രമുഖ എൽഡിഎഫ് നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ചർച്ച നടന്നത്.



മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രമുഖ യുഡിഎഫ് നേതാവാണ്, എൽഡിഎഫ് നേതാവിനടുത്തേക്ക് മധ്യസ്ഥ ചർച്ച എത്തിച്ചത്. തനിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എൽഡിഎഫ് നേതാവ് ചർച്ചയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായാലും അന്നു നടന്ന ചർച്ചയെ തുടർന്ന്, സുബൈറിന് 2 കിലോഗ്രാം സ്വർണം തിരിച്ചു നൽകാൻ ധാരണയായി. 4 കിലോഗ്രാം മാത്രമേ തനിക്കു കിട്ടിയുള്ളു എന്നായിരുന്നു മുസ്തഫയുടെ വാദം. സുബൈറിനു തിരിച്ചു കൊടുത്ത 2 കിലോഗ്രാം ആകട്ടെ, കടത്തിയ 6 കിലോഗ്രാമിൽ പെട്ട സ്വർണം ആയിരുന്നില്ല താനും. മാത്രമല്ല, അക്തറാണു മുസ്തഫയ്ക്കു വേണ്ടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ചർച്ചയ്ക്കിടെ, 2 കിലോഗ്രാം സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് 200 ഗ്രാം അക്തർ അടിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്തു.’



പൊലീസിന് കൊടുത്തത് അരലക്ഷം



സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുബൈർ പിന്നീട് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസ സ്ഥലത്തു ചെന്നു നേരിട്ടു കണ്ടു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പരാതി ഞാനാണെഴുതിയത്. അര ലക്ഷം രൂപ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനും നൽകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, ഒന്നും നടന്നില്ല. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ, ടിപി കേസ് പ്രതികളുമായി ബന്ധമുള്ള, കജൂർ എന്നു വിളിക്കുന്നയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ, പരാതിയുമായി സുബൈർ മുന്നോട്ടു പോയില്ല.



ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറയുമോ?



എല്ലാ തെളിവുകളും കസ്റ്റംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾക്കു കൈമാറാനും മൊഴി നൽകാനും ഏതു നിയമനടപടിയും നേരിടാനും തയാറാണ്.’ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ പറഞ്ഞു.



English Summary: Intermediary Opens up about Gold Smuggling in Kerala