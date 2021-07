‘വിജിലൻസ് കേസ് സിപിഎമ്മിന്റെ ഓലച്ചൂട്ട്; ക്രമക്കേട് തെളിയിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കും’

തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഎമ്മിന്റെ ഓലച്ചൂട്ടാണ് വിജിലൻസ് കേസെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്‍. ഏത് അന്വേഷണത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് കാണിച്ചെന്നു തെളിയിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും കെ.സുധാകരൻ പറ‍ഞ്ഞു.

കെ.സുധാകരനെതിരെ മുൻ സഹപ്രവർത്തകൻ പ്രശാന്ത് ബാബുവാണ് പരാതി നൽകിയത്. പരാതിക്കാരൻ കോൺഗ്രസുകാരനല്ലെന്നും 2013ൽ പുറത്താക്കിയെന്നും കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. സ്ഥിരം ഡ്രൈവർ വരാത്തപ്പോള്‍ വല്ലപ്പോഴും വണ്ടിയെടുക്കുന്നതല്ലാതെ തന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നില്ല. പ്രശാന്ത് ബാബു ഡിസിസി ഓഫിസ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു ജോലി കൊടുത്തത് കോണ്‍ഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ്. പാർട്ടിയോട് നന്ദികേട് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പുറത്താക്കിയത്.



മുൻപ്, കൂത്തുപറമ്പിലെ മൂന്നാം പീടികയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. സിപിഎം ഗുണ്ടകളുടെ കേന്ദ്രമാണെന്നും ചതിയുണ്ടെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പിൻവാങ്ങി. സിപിഎം ഗുണ്ടകൾ തന്നെ അവിടെ കാത്തിരുന്നു എന്നറിയുന്നത് പിറ്റേന്നാണ്. അതിനെത്തുടർന്നാണ് പ്രശാന്ത് ബാബുവുമായി അകലുന്നത്.

വിശ്വാസമുള്ള ആളിന്റെ പരാതിയിൽ സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മനസിലാക്കാം. ബാങ്കിലെ ജോലിയുടെ മറവിൽ പണം വെട്ടിച്ച് പുറത്താക്കിയ ആളാണ് തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസല്ല ബാങ്കിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയത്, സിപിഎമ്മാണ്. ലക്ഷങ്ങൾ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചടപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രശാന്ത് ബാബു വലിയ തുക കൈപ്പറ്റി. ഒരു എംപിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയമവശം പരിശോധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി സർക്കാർ കാണിക്കണം.



കെ.കരുണാകരൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ വാങ്ങാൻ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ തുക സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണസംഘം കൊടുത്തതിനാൽ പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ ഒരു ക്രമക്കേടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡിസിസി ഓഫിസ് നിർമിക്കാനായി ഗൾഫിലുള്ള ഒരാളിൽനിന്നും പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.



കൊടി സുനിയാണ് ജയിലിൽ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവപര്യന്തം തടവുകാരനു ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളല്ല കൊടി സുനിക്കു ലഭിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന് ഇവരെ എന്തുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ ബോസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നും കെ. സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.



