സങ്കടം മാറി, മുഹമ്മദിന് ചിരിക്കാം; അപൂർവ മരുന്നിന് 18 കോടി സമാഹരിച്ച് സുമനസ്സുകൾ

കണ്ണൂർ ∙ പേശികളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി എന്ന അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച ഒന്നര വയസ്സുകാരന്റെ മരുന്നിനുള്ള ചെലവിനായി സുമനസ്സുകൾ 6 ദിവസം കൊണ്ടു സമാഹരിച്ചത് 18 കോടി രൂപ. മുഹമ്മദ് എന്ന കുരുന്നിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നിനു 18 കോടിയായിരുന്നു വില. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു സഹായം ഒഴുകിയെത്തി.



6 ദിവസം മുൻപാണു കണ്ണൂർ മാട്ടൂർ സ്വദേശി റഫീഖിന്റെയും മറിയുമ്മയുടെയു ഇളയ മകൻ മുഹമ്മദിന്റെ ഗുരുതര രോഗത്തെ കുറിച്ചു പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും വാർത്ത പ്രചരിച്ചതോടെയാണു തുക സമാഹരിച്ചത്.

മരുന്നിനുള്ള 18 കോടിയും ലഭിച്ചതിനാൽ ഇനി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കു പണം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചതായി എം.വിജിൻ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണിലുള്ള മലയാളികൾ മുഹമ്മദിനായി സഹായം നൽകി. വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ മുഹമ്മദിനു മരുന്നു ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് എം.വിജിൻ പറഞ്ഞു.

∙ അപൂർവ രോഗം, വിലയേറിയ മരുന്ന്



പേശികളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന സ്‌പൈനല്‍ മസ്കുലർ അട്രോഫി എന്ന അപൂര്‍വ രോഗമാണു മുഹമ്മദിന്. സോള്‍ജെന്‍സ്മ എന്ന മരുന്നാണു ചികിത്സയ്ക്കായി വേണ്ടത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ 18 കോടിയാണു ചെലവ്.

14 കൊല്ലമായി വീൽചെയറിൽ കഴിയുന്ന റഫീഖിന്റെ മൂത്ത മകള്‍ അഫ്രയ്ക്കും ഇതേ രോഗമാണ്. മുഹമ്മദിനു രണ്ടു വയസ്സ് തികയുന്നതിനു മുൻപു ഒരു ഡോസ് ‘സോള്‍ജെന്‍സ്മാ’ നല്‍കിയാല്‍ രോഗം ഭേദമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

English Summary: Crowdfund of 18 crores recieved to save life of one-and-a-half-year-old child