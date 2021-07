കുറ്റ്യാടി പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിൽ നടപടി; അംഗങ്ങളോട് സിപിഎം വിശദീകരണം തേടി

കോഴിക്കോട്∙ കുറ്റ്യാടിയിലെ പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടിയുമായി സിപിഎം. മൂന്ന് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോട് പാർട്ടി വിശദീകരണം തേടി. രണ്ടു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിലെ നേതാക്കൾക്കെതിരെയും അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി എംഎൽഎയെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കീഴ്ഘടകങ്ങളിലെ നേതാക്കൾക്കെതിരെയും നടപടി വരുന്നത്.



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറ്റ്യാടി സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു നടന്ന പരസ്യ പ്രകടനമാണ് പാർട്ടി നടപടികൾക്ക് ആധാരം. ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ചേർന്ന കുന്നുമ്മൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗം രാത്രി വരെ നീണ്ടു. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടി.കെ.മോഹൻദാസ്, കെ.പി.ചന്ദ്രൻ, കുന്നുമ്മൽ കണാരൻ എന്നിവരോടാണ് പാർട്ടി വിശദീകരണം തേടിയത്. പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിച്ചുള്ള പരസ്യ പ്രതിഷേധം അറിഞ്ഞിട്ടും തടയാത്തതിനാണ് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ അടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾക്ക് സാധ്യത കുറവാണ്. എന്നാൽ പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത കുറ്റ്യാടി, വടയം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾക്ക് കീഴിലുള്ള ചില നേതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടായേക്കും.

പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടിയെ കുറ്റ്യാടിയിൽ സ്ഥാനാർഥിയായി സിപിഎമ്മിന് പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സംഘടനാ അച്ചടക്കം തെറ്റിച്ചതിന് എംഎൽഎയെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽനിന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോഗം ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

