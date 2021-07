കാസർകോട് വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

കാസർകോട്∙ കസബ കടപ്പുറത്ത് വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ 3 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കാസർകോട് സ്വദേശികളായ സന്ദീപ്, കാർത്തിക്, രതീഷ് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇന്നു രാവിലെ നാട്ടുകാരായ മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ട് കീഴൂർ അഴിമുഖത്തിനു സമീപം ആഞ്ജനേയ എന്ന ഫൈബർ വള്ളം മുങ്ങിയത്. വള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 7 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ 4 പേരെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വള്ളക്കാർ രക്ഷിച്ചിരുന്നു.

അഴിമുഖത്തോട് ചേർന്ന് മണൽത്തിട്ടകൾ രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ തിരകളാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. വള്ളം മറിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷവും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളും ബിജെപി കാസർകോട് ജില്ലാ നേതൃത്വവും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Missing Bodies of three fishermen found in Kasaragod