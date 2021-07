ബിജെപിയും ശിവസേനയും നിതാന്ത ശത്രുക്കളല്ല: ഫഡ്നാവിസ്

മുംബൈ∙ ശിവസേനയും ബിജെപിയും ശത്രുക്കളല്ലെന്നും ഉചിതമായ തീരുമാനം സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കൈക്കൊള്ളുമെന്നും ബിജെപി നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്. ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എക്കാലത്തെയും ശത്രുതയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിയും സേനയും വീണ്ടും കൈകോർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോയെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് ഫഡ്നാസിന്റെ പ്രതികരണം.



‘ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശിവസേന 2019ൽ ബിജെപിക്കൊപ്പമാണു മത്സരിച്ചത്. പിന്നീട് എതിരാളികളുമായി കൈകോർക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല’ – ഫഡ്നാവിസ് അവകാശപ്പെട്ടു.

അടുത്തിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവസേനാ അധ്യക്ഷനുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് ഫഡ്നാവിസിന്റെ പ്രതികരണം. അതേസമയം, ബിജെപിയുടെ കടുത്ത വിമർശകനായി മാറിയ മുതിർന്ന ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ബിജെപി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ആശിഷ് ഷേലാറിനെ സന്ദർശിച്ചു ചർച്ച നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അഭ്യൂഹം മാത്രമാണതെന്നു പറഞ്ഞ് വാർത്ത റാവുത്ത് തള്ളി.

