വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്നു; ടെസ്റ്റുകൾ കൂട്ടും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്ന പശ്ചാത്തലം പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് നിർദേശം നൽകി. ജില്ലാ കലക്ടർമാർ ഇക്കാര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ഉള്ള പ്രായം കുറഞ്ഞവർ ആശുപത്രികളിൽ പോകാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട്. അവരെ കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ക്യാംപെയ്ൻ ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തണം. വാർഡുതല സമിതി ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരെ നിർബന്ധിക്കണം. ക്വാറന്റീൻ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാർഡുതല സമിതി ഉറപ്പാക്കണം.

പ്രാഥമിക സമ്പർക്കക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ കോവിഡ് പോർട്ടലിൽ കൃത്യമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മറ്റും വയോജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വാക്സീൻ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാം ഡോസിനുള്ള സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും അവലോകന യോഗം ചേർന്ന് അടുത്താഴ്ചയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും.



English Summary: State to examine covid case rise in Malabar, says CM