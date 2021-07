ഇല്ലാത്ത വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസ്; ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഏഴ് വർഷം മുൻപ് റദ്ദാക്കിയ വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആയിരത്തിലധികം കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി. ഐടി നിയമത്തിലെ 66 എ വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കേസെടുത്തത്. ഓൺലൈനിൽ കുറ്റകരമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെതിരയാണ് നിയമം. എന്നാൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തി 2015 മാർച്ച് 24ന് ഈ വകുപ്പ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതാണ്. വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് എല്ലാ ജില്ലാ കോടതികളിലും ലഭ്യാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കേന്ദ്രം മറുപടി അറിയിക്കണം. ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ. നരിമാൻ, കെ.എം. ജോസഫ്, ബി.ആർ. ഗവായ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്.

പീപ്പിൾ യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് (പിയുസിഎൽ) ആണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസുകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണെന്നും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്നും പിയുസിഎല്ലിനു വേണ്ടി ഹാജരായ സഞ്ജയ് പരീക് പറഞ്ഞു. 66 എ വകുപ്പ് പ്രകാരം എടുത്ത 229 കേസുകൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും 1307 കേസുകൾ പുതിയതായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ (381). ജാർഖണ്ഡ് (291), ഉത്തർ പ്രദേശ് (245), രാജസ്ഥാൻ (192) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കേസുകൾ.

ശിവസേന നേതാവ് ബാൽ താക്കറെയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഈ വകുപ്പ് ചുമത്തി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നിയമ വിദ്യാർഥിയായ ശ്രേയ സിൻഗാൽ 2012ൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇതെത്തുടർന്നാണ് 2015ൽ സുപ്രീം കോടതി വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയത്.

