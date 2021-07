സ്വാമി എ.പാർഥസാരഥിയുടെ വെർച്വൽ പ്രഭാഷണം ജൂലൈ 18 ന്

പ്രശസ്ത തത്വചിന്തകനായ സ്വാമി എ.പാർഥസാരഥിയുടെ വെർച്വൽ പ്രഭാഷണം ദ് വേദാന്ത കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂലൈ 18 ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

‘ആകസ്മികമാകരുത്, തിരഞ്ഞെടുത്തതാകണം ജീവിതം’ (Live by Choice, not by chance) എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്വാമി എ.പാർഥസാരഥി പ്രഭാഷണം നടത്തും. 18 ന് വൈകിട്ട് 6.30 നാണ് പ്രഭാഷണം. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേദാന്ത കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

94 കാരനായ പാർഥസാരഥി 70 വർഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയുടെ ഭാഗമായ വേദാന്തയിൽ ഗവേഷണം നടത്തിവരുന്നു. മൂന്ന് ബെസ്റ്റ് സെല്ലറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ്.



ഗൂഗിൾ, വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം, നാസ, ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാല തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയ്ക്ക് സമീപം 1988 ൽ ആരംഭിച്ച വേദാന്ത അക്കാദമിയിലൂടെ വേദാന്ത പഠനവും ഗവേഷണവും ഉറപ്പാക്കിവരുന്നു.



Read in English: 'Live by choice, not by chance': Talk by Swami A Parthasarathy on July 18