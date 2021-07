ആര്യ കേട്ടതാണ് ആ ശബ്ദം; ആത്മാക്കൾ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നതോ ഗൗരവിനെ?

നമുക്കു ചുറ്റും പ്രേതങ്ങളുണ്ടോ? പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റിയെന്നത് യാഥാർഥ്യമോ അതോ കെട്ടുകഥയോ? വീണ്ടും ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ചർച്ചാവിഷയമായതിനു കാരണം ‘കോൾഡ് കേസ്’ എന്ന സിനിമയാണ്. അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളിൽനിറഞ്ഞ ഒരു സംഭവവുമായി ചിത്രം കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയത്തിനു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, പാരാനോർമൽ വിദഗ്ധൻ ഗൗരവ് തിവാരിയുടെ ദുരൂഹ മരണം! ചിത്രത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ മരണമായിരുന്നു ഗൗരവിന്റെ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും വാർത്തകൾക്കു മുന്നിലെത്തിച്ചത്. പാരാസൈക്കോളജിയിൽ താൽപര്യമുള്ള ആ കഥാപാത്രം ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതായി ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നു. മരണത്തിനു പിന്നിലെ കാരണം വീട്ടുകാർക്കു പോലും മനസ്സിലായില്ല. പാരാസൈക്കോളജിയിൽ താൽപര്യമുള്ള പലരും ഈ സംഭവത്തെ ഗൗരവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് ആ ദുരൂഹമരണം. അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചാം ചരമവാർഷികദിനമായ ജൂലൈ ഏഴിനോടനുബന്ധിച്ചുതന്നെ!



ഗൗരവ് തിവാരി. കടപ്പാട്: സമൂഹമാധ്യമം

ആരാണ് ഗൗരവ് തിവാരി?



തന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ഗൗരവ് തിവാരി ലോകത്തെ ശ്രദ്ധേയനായ പാരാനോർമൽ ഇൻവസ്റ്റിഗേറ്റർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഉപരിപഠനത്തിനു വേണ്ടി 2003ൽ വിദേശത്തേക്കുപോയ ഗൗരവ്, പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഗോസ്റ്റ് ഹണ്ടിങ് തുടങ്ങി പ്രേതങ്ങളെയും ആത്മാക്കളെയും കുറിച്ചു പഠിക്കാനും അവയെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്താനുമാണ് തന്റെ പഠനകാലം ചെലവഴിച്ചത്. പാരാനോർമൽ മേഖലയിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഗൗരവ് 2009ൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പാരാനോർമൽ സൊസൈറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു. കഥ അവിടെ തുടങ്ങുന്നു.



പ്രേതങ്ങളെ തേടിയ ഇന്ത്യൻ പാരാനോർമൽ സൊസൈറ്റി



മന്ത്രവാദങ്ങൾക്കും ആഭിചാര ക്രിയകൾക്കും പേരുകേട്ട ഇന്ത്യയിൽ ആത്മാക്കളെയും പ്രേതങ്ങളെയും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പഠിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും കണ്ടെത്താനുമുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു പാരാനോർമൽ സൊസൈറ്റിയിലൂടെ ഗൗരവ് മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ ഇതിനായി ഓഫിസും ആരംഭിച്ചു. ദിനം പ്രതി 500ൽ പരം ഇമെയിലും ഫോൺ കോളുകളുമാണ് പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൗരവിന്റെ ഓഫിസിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ യുക്തിക്കു നിരക്കുന്ന പരാതികൾ തിര‍ഞ്ഞെടുത്ത് ഗൗരവും സംഘവും ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു പോകും.

ന്യൂഡൽഹിയിലെ പൃഥ്വിരാജ് സെമിത്തേരി. കടപ്പാട്: സമൂഹമാധ്യമം

വീട്ടി‍ൽ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു, കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് ബാധ കയറുന്നു തുടങ്ങി സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന പ്രേതകഥകളോട് ഗൗരവിന് താൽപര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും വിശ്വാസയോഗ്യമെന്നു തോന്നുന്ന പരാതികൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യത്തിൽ ഒന്നുപോലും വിടാതെ പരിഹരിച്ചു. കേസുകളിൽ 98 ശതമാനവും മാനസികപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നെന്നും അവയെല്ലാം കൗൺസലിങ് ഉൾപ്പെടെ നൽകി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതു മാത്രമായിരുന്നെന്നും ഗൗരവ്തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ശതമാനം കേസുകളിൽ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ, ഗൗരവിന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിലേക്കു നയിച്ചതും ആ സംഭവങ്ങളായിരിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹവുമായി അടുപ്പമുള്ളവർ പറയുന്നത്.

മരണത്തിന്റെ ആ പകൽ



2016 ജൂലൈ 7. ഡൽഹിയിലെ തന്റെ വീട്ടിൽ പതിവുപോലെ ഗൗരവ് ഉറക്കമുണർന്നു. പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾക്കായി നേരെ കുളിമുറിയിലേക്ക്. കുളിമുറിയിൽനിന്നു തറയിൽ എന്തോ ശക്തിയായി അടിക്കുന്ന ശബ്ദവും വാതിൽ ഇളകുന്ന ശബ്ദവും കേട്ടെങ്കിലും ഭാര്യ ആര്യ കശ്യപ് അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. അൽപം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുളിമുറിയി‍ൽനിന്ന് എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും നിലച്ചു. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗൗരവ് പുറത്തുവന്നില്ല. സംശയം തോന്നിയ ആര്യ വാതിലിൽ തട്ടിവിളിച്ചു. എന്നാൽ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. പരിഭ്രാന്തയായ അവർ, കുളിമുറിയുടെ ജനാല വഴി അകത്തേക്ക് ഏന്തിവലിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഗൗരവ് തറയിൽ വീണുകിടക്കുന്നതാണ്. ആര്യയുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ അയൽവാസി കുളിമുറിയുടെ കതക് ചവിട്ടിത്തുറന്നു. ഉടൻതന്നെ ഗൗരവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.



ഗൗരവ് തിവാരി. കടപ്പാട്: സമൂഹമാധ്യമം

എന്തായിരുന്നു മരണകാരണം?



ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമാണ് ഗൗരവ് മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ അത് സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചില്ല. അടുത്ത സംശയം ആത്മഹത്യയായിരുന്നു. ഗൗരവിന്റെ കഴുത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കറുത്ത പാടുകൾ ആ സംശയത്തെ ബലപ്പെടുത്തി. പൊലീസും ആത്മഹത്യ എന്ന നിഗമനം ശരിവച്ചു. എന്നാൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്കു മുന്നിൽ ബാക്കിയായി. യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതിരുന്ന ഗൗരവ് എന്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു? ആത്മഹത്യയാണെങ്കിൽ കുളിമുറിയിൽനിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കയറിന്റെ കഷ്ണം പോലും കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല?



കൊലപാതകത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ



കുറ്റപത്രത്തിൽ കാര്യമായി പറഞ്ഞുപോയില്ലെങ്കിലും ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ സാധ്യതയും പൊലീസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നില്ല. മരിക്കുന്നതിനു രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഗൗരവും ആര്യയും ആര്യയുടെ പിതാവും തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഗൗരവിന്റെ ഈ പ്രേത പ്രേമത്തെച്ചൊല്ലിയായിരുന്നു തർക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുവരെയും മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും കാര്യമായ തെളിവുകളൊന്നും പൊലീസിന് ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കൊലപാതക സാധ്യതകൾ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.



എല്ലാം ഗൗരവിന് അറിയാമായിരുന്നു



പൊലീസ് ആത്മഹത്യയെന്നു വിധിയെഴുതിയെങ്കിലും മറ്റൊരു കഥയായിരുന്നു ആര്യയ്ക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. മരിക്കുന്നതിനു കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഏതോ അദൃശ്യ ശക്തി പിന്തുടരുന്നതായും തനിക്കതിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതായും ഗൗരവ് പറഞ്ഞിരുന്നതായി ആര്യ പറയുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഡൽഹിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രേത സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ച് ഗൗരവും സംഘവും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. അവിടെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല.



ഗൗരവ് തിവാരി. കടപ്പാട്: സമൂഹമാധ്യമം

എന്നാൽ അവിടെനിന്നു മടങ്ങിയ ശേഷം ഗൗരവ് തീർത്തും അസ്വസ്ഥനായിരുന്നതായും സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർക്കുന്നു. ഗൗരവ് മരിക്കുമ്പോൾ കഴുത്തിൽ കണ്ട കറുത്ത പാടുകളെക്കുറിച്ച് മുൻപേ തന്നെ ഗൗരവ് ആര്യയോടും കുടുംബത്തോടും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നതും വിചിത്രം. ‘ദി ഒമൻ’ എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നത്രേ ആ കറുത്ത പാടുകളെക്കുറിച്ച് ഗൗരവ് പറഞ്ഞത്. റിച്ചർഡ് ഡോണറുടെ സംവിധാനത്തിൽ 1976ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹൊറർ ചിത്രമാണ് ദ് ഒമൻ. ഒരു ധനിക കുടുംബത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട് എത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയും അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അസ്വഭാവികതകളും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടക്കുന്ന ദുർമരണങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. ചിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴായി കറുത്ത അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം അദൃശ്യ ശക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



എഴുപതുകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റും നടന്ന പ്രധാന എക്സോസിസം (ബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ) കഥകളിൽ ഇത്തരം കറുത്ത പാടുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാക്കളും പ്രേതങ്ങളും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരം അടയാളങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗൗരവും ഇത്തരത്തിൽ വിശ്വാസം വച്ചുപുലർത്തിയിരുന്നതായും അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കുടുംബവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.



പ്രേതം യാഥാർഥ്യമാണോ?



ശാസ്ത്രം ഇത്രമാത്രം വളർന്നിട്ടും പലരുടെയും ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ചോദ്യമുണ്ട്. ആത്മാവിനു നാശമില്ലല്ലോ, ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേതവുമില്ലേ, എനർജി (ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഊർജം) നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ തുടങ്ങി പലവിധ വാദങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ യുക്തികൊണ്ടു കീറിമുറിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പലതും ഇന്നും ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും അതുപോലെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. ഗൗരവിന്റെ മരണത്തിൽ ആത്മാക്കളുടെ ഇടപെടലുണ്ടായോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിനാൽത്തന്നെ ഇന്നും പൊലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരമില്ല.



