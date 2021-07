ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ‘ഐസ്ക്രീം’ കഴിച്ച യുവതി മരിച്ചു; ബന്ധു ഹോട്ടലിൽ മരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാഗാലാൻഡ് സ്വദേശികളും ബന്ധുക്കളുമായ 2 പേർ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ‌ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത. ഗുരുഗ്രാമിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച എയർ ഹോസ്റ്റസ് റോസി സാങ്മയാണ് (29) ആദ്യം മരിച്ചത്. റോസിയുടെ അനന്തരവൻ സാമുവൽ സാങ്മയെ പിറ്റേദിവസം ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇരട്ട മരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക ചർച്ച ആയതോടെ കേസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു മേഘാലയ എംപി അഗത സാങ്മ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു കത്തെഴുതി. നിലവിൽ ഡൽഹി പൊലീസും ഗുരുഗ്രാം ക്രൈംബ്രാഞ്ചും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ മരണം



ജൂൺ 23നു റോസിക്കു കൈകാലുകളിൽ കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് അമിതമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതോടെ സാമുവൽ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വീണ്ടും മോശമായതോടെ പിറ്റേ ദിവസം റോസിയെ ഗുരുഗ്രാമിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

ഇതോടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായതായി സാമുവൽ മുൻപു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഐസിയുവിൽവച്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ റോസി ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിരുന്നതായും ഇതിനു ശേഷം റോസിയുടെ ആരോഗ്യനില വീണ്ടും മോശമാകുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തെന്നുമാണു സാമുവൽ പറയുന്നത്.

നീതി ലഭിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട്, ആശുപത്രിയിലെ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന വിഡിയോ സാമുവൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതു വൈറലായി. വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതർ തന്നെ മർദിച്ചശേഷം ആശുപത്രിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയെന്നും സാമുവൽ പിന്നീട് ആരോപിച്ചിരുന്നു. റോസി മരിച്ച് 24 മണിക്കൂർ തികയുന്നതിനു മുൻപാണു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽനിന്നു സാമുവലിന്റെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തിയത്.

∙ പ്രതിരോധിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതർ



സംഭവത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന വാദവുമായി ആശുപത്രി അധികൃതരും രംഗത്തെത്തി. ജൂൺ 24നു പുലർച്ചെ 6 മണിയോടെയാണു റോസിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതെന്നും അവരെ പിന്നീട് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറ്റിയെന്നും ആശുപത്രി ഉടമ ഡോ. അനൂജ് വിഷ്ണോയി പറഞ്ഞു.

പിറ്റേ ദിവസം 11 മണിയോടെ ആശുപത്രിയിലെ മറ്റൊരാൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ റോസി തനിക്കും ഐസ്ക്രീം വേണമെന്നു പറഞ്ഞു. തുടർന്നു റോസി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു. വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി സാമുവലുമായി ചെറിയ വാക്കേറ്റം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് അയാൾക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചെന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല– ഡോ. അനൂജ് പറഞ്ഞു.

∙ സാമുവൽ ജീവനൊടുക്കില്ല: പിതാവ്



തന്റെ മകൻ ജീവനൊടുക്കില്ലെന്നു സാമുവലിന്റെ അച്ഛൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറ‍‍ഞ്ഞു. റോസിയുടെ മരണത്തിൽ സാമുവൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. റോസിക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കും എന്ന് അവൻ ആണയിട്ടു പറഞ്ഞിരുന്നു. ജൂൺ 25നു ഡൽഹിയിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽനിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ നീതി ലഭിക്കാതെ പിൻമാറില്ലെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവൻ എന്തിനു പെട്ടെന്നു ജീവനൊടുക്കണം? അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.

∙ ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ



റോസിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായിരുന്നെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരെ എന്തു കൊണ്ടാണു വിളിക്കാതിരുന്നത് എന്നാണു റോസിക്കു നീതി ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെ ചോദ്യം. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ, ഐസിയുവിൽവച്ച് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ച ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെയും വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. സാമുവലിന്റെ ശരീരത്തിലും മുഖത്തും മർദനം ഏറ്റതിന്റെ പാടുകൾ ഉണ്ട് എന്നതും സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

