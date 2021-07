മോസ്കോ∙ റഷ്യയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് 28 പേരുമായി പോയ യാത്രാവിമാനവുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. പെട്രോപാവ്‌ലോവ്സ്ക് – കാംചാറ്റ്സ്കിയിൽനിന്ന് കാംചാറ്റ്ക പ്രവിശ്യയിലെ പലാനയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന എഎൻ–26 വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് നഷ്ടമായത്. ഇന്റർഫാക്സ്, ആർഐഎ നോവോസ്റ്റി എന്നീ പ്രാദേശിക വാർത്താ ഏജൻസികളെ ഉദ്ധരിച്ച് രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Contact lost with a plane in Russia's the Far East, 28 on board: reports