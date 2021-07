കേരളത്തിൽ 33.8% പേർ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തു: വീണാ ജോർജ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നു പേര്‍ക്ക് ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കിയതായി മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു. ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 33.88 ശതമാനം പേര്‍ക്കും 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരുടെ ജനസംഖ്യയില്‍ 47.17 ശതമാനം പേര്‍ക്കുമാണ് ആദ്യ ഡോസ് നല്‍കിയത്.



ജനസംഖ്യയുടെ 11.19 ശതമാനം പേര്‍ക്കും 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 15.57 ശതമാനം പേര്‍ക്കും രണ്ടാം ഡോസ് നല്‍കി. ഇതോടെ ഒന്നും രണ്ടും ഡോസ് ചേര്‍ത്ത് ആകെ 1.5 കോടി പേര്‍ക്കാണ് (1,50,58,743 ഡോസ്) വാക്‌സീന്‍ നല്‍കിയത്. 1,13,20,527 പേര്‍ക്ക് ഒന്നാം ഡോസും 37,38,216 പേര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഡോസുമാണു നല്‍കിയത്.

സ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്‍മാരെക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ വാക്‌സീനെടുത്തത്. 51.94 ശതമാനം (78,20,413) സ്ത്രീകളും 48.05 ശതമാനം (72,35,924) പുരുഷന്‍മാരും വാക്‌സീന്‍ എടുത്തു. 18–44 വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള 34,20,093 പേരും, 45–60 വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള 52,13,832 പേരും, 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 64,24,818 പേരും വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ചു.

18–23 വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തും പുറത്തും പഠിക്കുന്ന കോളജ് വിദ്യാർഥികള്‍, സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാര്‍, അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍, മാനസിക വെല്ലുവിളിയുള്ളവര്‍ എന്നിവരെക്കൂടി പുതുതായി മുന്‍ഗണനാ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. ജനുവരി 16നാണ് കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ ആരംഭിച്ചത്. വാക്‌സീന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് കാരണം മുന്‍ഗണനാക്രമം അനുസരിച്ചാണ് നല്‍കി വരുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടു വരെ 1,13,441 പേരാണ് വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് 23,770 ഡോസ് കോവാക്‌സിന്‍ കൂടി എത്തി. സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതുവരെ 1,37,80,200 ഡോസാണു ലഭ്യമായത്. ഇതുകൂടാതെ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ ബുധനാഴ്ച വരുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രതിദിനം ഒന്നു മുതല്‍ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ വരെ വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: 33 percent of people in Kerala has taken atleast one dose vaccine, says Minister Veena George