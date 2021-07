കുടുംബാംഗത്തിന് സർക്കാർ ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ ആശ്രിത നിയമനം ഇല്ല: പട്ന ഹൈക്കോടതി

പട്ന ∙ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരംഗത്തിന് ആശ്രിത നിയമന അർഹതയില്ലെന്നു പട്ന ഹൈക്കോടതി വിധി. ആശ്രിത നിയമനം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അവകാശമായി കരുതാനാകില്ലെന്നും ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കെ മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിനു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം മാത്രമാണെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



പൊലീസ് സർവീസിലിരിക്കെ മരിച്ച പിതാവിന്റെ പേരിൽ ആശ്രിത നിയമനം അവകാശപ്പെട്ടു കോടതിയെ സമീപിച്ച ഹരേന്ദ്ര കുമാറിന്റെ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് അനിൽകുമാർ ഉപാധ്യായയുടെ വിധി. ആശ്രിത നിയമനത്തിനായുള്ള ഹരേന്ദ്ര കുമാറിന്റെ അപേക്ഷ പൊലീസ് വകുപ്പ് നിരാകരിച്ചതിന് എതിരെയാണു കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹരേന്ദ്ര കുമാറിന്റെ സഹോദരനു സർക്കാർ ജോലിയുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആശ്രിത നിയമനത്തിന് അവകാശമില്ലെന്ന വിധി.

English Summary: High Court's big decision, if one family member is in government job, the other will not get compassionate job