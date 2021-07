മൃതദേഹം അറുത്ത് കവറിലിട്ട് പുഴയിലെറിഞ്ഞു: തെളിഞ്ഞു ഇരട്ടക്കൊലപാതകം;അദൃശ്യ ശക്തി?

കോഴിക്കോട്∙ ‘കോൾഡ് കേസ്’ എന്ന സിനിമ പ്രദര്‍ശനം തുടരുമ്പോൾ സമാനമായൊരു കേസിന്റെ ഓർമയിലാണ് കോഴിക്കോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം. കായലിൽനിന്നു കിട്ടിയ ഒരു തലയോട്ടിക്കു പിന്നാലെ തെളിവു തേടി നടത്തിയ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ അപ്രതീക്ഷിത കൊലയാളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന എസിപി സത്യജിത്തിന്റെ കഥയാണ് കോൾഡ് കേസ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു തുടങ്ങിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ അന്നത്തെ കോഴിക്കോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ബിനോയും സംഘവും എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന്റെ ദുരൂഹതയിലേക്കായിരുന്നു.



ബാഡ്‌ജ്‌ ഓഫ് ഓണർ, അദൃശ്യശക്തി



സിനിമയിലെ ഫേഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്‌ഷനും പല്ലുകളുടെ പ്രായം നിർണയിക്കലും പണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കൊലപാതകവും വസ്തുവിൽപനയും ആൾമാറാട്ടവുമൊക്കെ കോഴിക്കോട്ടെ മണാശ്ശേരി ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലുമുണ്ട്. ‘കോൾഡ് കേസ്’ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത അതേ ദിവസമാണ് മണാശ്ശേരി കേസിലെ അന്വേഷണ മികവിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിനു സംസ്ഥാന മേധാവിയുടെ പുരസ്കാരമായ ബാഡ്ജ് ഓഫ് ഓണർ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നതും മറ്റൊരു യാദൃച്ഛികത.



മുൻ കോഴിക്കോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ബിനോയ്.

സിനിമയിൽ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടു വരാൻ പ്രേതം സജീവമായി ഇടപെട്ട പോലെ അദൃശ്യമായൊരു ശക്തി കേസിൽ പലപ്പോഴും സഹായകമായെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘാംഗങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയെന്ത് എന്നറിയാതെ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടിയ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ചില നുറുങ്ങു വെളിച്ചങ്ങളിലൂടെ അദൃശ്യമായ സഹായമുണ്ടായി. പക്ഷേ അതേക്കുറിച്ച് എസിപി സത്യജിത്ത് പറയുന്നതുതന്നെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും പറയാനുള്ളത്. ‘യുക്തിയും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് എന്നും നിലനിൽക്കും. പക്ഷേ പൊലീസുകാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് യുക്തിയുടെ ഭാഗത്തു നിൽക്കാനേ കഴിയൂ...’



വിരലടയാളം മുതൽ ഫേഷ്യൽ റീ കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ വരെ

കായലിൽനിന്നു കിട്ടിയ ഒന്നര വർഷം പഴക്കമുള്ള തലയോട്ടി ഈവ മരിയ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടേതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ‘കോൾഡ് കേസിലെ’ പൊലീസ് സംഘം നടന്ന വഴികൾ മണാശ്ശേരി കേസിനു വേണ്ടി നാലു വർഷം മുൻപ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടന്ന വഴികളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 2017 ജൂൺ–ഓഗസ്റ്റ് കാലയളവിൽ മുറിച്ചുമാറ്റിയ നിലയിൽ മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴായാണ് കോഴിക്കോട് ചാലിയം കടപ്പുറം, മുക്കം കാരശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയത്.



‘എല്ലാ കേസുകളിലും ഒന്നിൽനിന്നാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങേണ്ടതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നാണു തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത്’- എന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട് സിനിമയിൽ. അതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിനും. 2017 ജൂൺ 18നാണു മൃതദേഹത്തിന്റെ ഇടതുകൈ ചാലിയം കടപ്പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു മാസത്തിനിടെ മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളും കണ്ടെത്തി. ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിൽ മൃതദേഹഭാഗങ്ങൾ ഒരാളുടേതാണെന്നു തെളിഞ്ഞതോടെ ഒറ്റ കേസാക്കി മുക്കം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

ആറു മാസത്തെ അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം 2017 ഡിസംബറിൽ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരാണെന്നു പോലും അറിയില്ല. ശരീരഭാഗങ്ങൾ ആരുടേതാണെന്നു ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയതു രണ്ടു വർഷത്തെ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ. ഇതിനായി വിരലടയാളം മുതൽ കൃത്രിമമായി മുഖം തയാറാക്കുന്ന ഫേഷ്യൽ റീ കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.



മരിച്ചതാര്?



പല്ലുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെ മരിച്ചയാളുടെ പ്രായം കണ്ടെത്തി. പല്ലുകളിൽ പുകയിലക്കറ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ മരിച്ചയാൾ ഇതരസംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളിയാണെന്നു സംശയം ഉയർന്നിരുന്നു. തുടർന്നു ജില്ലയിലെ ഇതരസംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായ സംഭവങ്ങളുണ്ടോ എന്നും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. കൈകൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾതന്നെ വിരലടയാളം ശേഖരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ശരീരം അഴുകിയിരുന്നതിനാൽ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. വിരലടയാള വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ മാക്രോ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചു വിരലടയാളം വലുതാക്കുകയും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എച്ച്ഡി നിലവാരത്തിലേക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇതു സംസ്ഥാന ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയ്ക്കു കൈമാറി.



കൊല്ലപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽനിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വിരലടയാളങ്ങൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയുടെ ഡേറ്റാബേസിലുണ്ട്. ഇവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു മൃതദേഹത്തിന്റെ വിരലടയാളം മലപ്പുറം വണ്ടൂർ സ്വദേശി പുതിയോത്ത് ഇസ്മായിലിന്റേത് ആണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ജില്ലയിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഇസ്മായിലിന്റെ പേരിൽ വാഹനമോഷണം ഉൾപ്പെടെ 4 കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച വിരലടയാളവും മൃതദേഹത്തിന്റെ വിരലടയാളവും ഒന്നാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെ മരിച്ചത് ഇസ്മായിലാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തി. കണ്ണൂരിലെ റീജനൽ ഫൊറൻസിക് ലാബിൽ നടത്തിയ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിൽ മരിച്ചത് ഇസ്മായിൽ തന്നെയെന്നുറപ്പിച്ചു.



സമാന്തരമായി മറ്റു ശാസ്ത്രീയ വഴികളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തേടിയിരുന്നു. ഫൊറൻസിക് സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ അന്നത്തെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈസ്പി എം.ബിനോയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം. തലയോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് മുഖത്തിന്റെ രൂപം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫേഷ്യൽ റീ കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ രീതി ഉപയോഗിച്ചു. ഫൊറൻസിക് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ തലയോട്ടിയുടെ മാതൃകയുണ്ടാക്കി മുഖരൂപം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി.



തലയോട്ടിയുടെ എക്സ് റേ എടുത്തു രേഖാചിത്രം തയാറാക്കി. കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തു കാണാതായ 620 പേരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു പരിശോധന നടത്തി. ചാലിയം കടപ്പുറത്തു മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങൾ അടിയണമെങ്കിൽ എവിടെയാകും മൃതദേഹം തള്ളിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നതിന്റെ സാധ്യതാ മാപ് തയാറാക്കി.



ഇസ്മായിലിൽനിന്ന് ജയവല്ലിയിലേക്ക്



ഇസ്മായിലിന്റെ ക്രിമിനൽ പ്രൊഫൈൽ തയാറാക്കുകയാണ് പൊലീസ് ആദ്യം ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ പേരിലുള്ള കേസുകൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങി വിശദമായ പട്ടിക തയാറാക്കി. ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മലപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽനിന്ന് മുക്കത്തെ അച്ചായനെ കാണാൻ പോവുകയാണെന്നു പറഞ്ഞാണു പോയതെന്നു ഭാര്യ മൊഴി നൽകി.



ബിർജു, ജയവല്ലി, ഇസ്‌മായിൽ.

ഇസ്മായിലിന്റെ മൃതദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടെത്തിയതു മുക്കത്തുനിന്നായതിനാൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഇസ്മ‍യിലിന്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയുടെ വീട് മുക്കത്താണെന്നും അവിടെ ഇയാൾക്ക് ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ‘ഒരു അച്ചായൻ’ 2 ലക്ഷം രൂപ തരാനുണ്ടെന്ന് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതായി സുഹൃത്ത് മൊഴി നൽകിയത്. സ്വത്തുതർക്കം പരിഹരിക്കാനായി ഒരു സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഈ തുകയെന്ന് ഇസ്മായിലുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാളും മൊഴി നൽകി. ഇതോടെ സമീപകാലത്തു മുക്കം മേഖലയിൽ നടന്ന അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളുടെ പട്ടിക ശേഖരിച്ചു.



അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിശോധിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ണുടക്കിയതു ജയവല്ലി എന്ന 70 കാരിയുടെ ആത്മഹത്യയിലേക്കാണ്. 2016 മാർച്ച് 15നു ജയവല്ലിയെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രായത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ണുടക്കിയത്. എഴുപതാം വയസ്സിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നായി അന്വേഷണം. ജയവല്ലിയുടെ മരണത്തിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അയൽവാസികൾ മൊഴി നൽകി. മകനുമായി സ്വത്തു തർക്കമുണ്ടായിരുന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ 2 വർഷം മുൻപു മകൻ വീടും സ്ഥലവും വിറ്റു നാടു വിട്ടിരുന്നു.



ഇസ്മായിൽ മുക്കത്തെത്തിയതു ക്വട്ടേഷൻ ഇടപാടിൽ പണം നൽകാനുള്ള അച്ചായനെത്തേടിയാണ് എന്ന മൊഴി ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനെ കുഴക്കി. ഹിന്ദുവായ ജയവല്ലിയുടെ മകൻ ബിർജുവിനെ അച്ചായൻ എന്നു വിളിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നീട് പ്രദേശത്തെ അഞ്ചോളം വരുന്ന ‘അച്ചായൻമാരെ’ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നീടാണ് ബിർജു വിവാഹം ചെയ്തത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ യുവതിയെ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഭാര്യ അയാളെ അച്ചായൻ എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നതെന്നും അതു കേട്ടു ചില സുഹൃത്തുക്കളും ബിർജുവിനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നെന്നും കണ്ടെത്തി.



ഇസ്മായിലിന്റെ മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സമയത്താണു ബിർജു നാടുവിട്ടതെന്നതും സംശയമുളവാക്കി. ഇസ്മായിലും ബിർജുവും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ഇയാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി.



ആരേയും അറിയിക്കാതെ വസ്തു വിൽപന



ആരേയും അറിയിക്കാതെ ബിർജു നടത്തിയ വസ്തു വിൽപനയിൽ പൊലീസിനു സംശയമുണ്ടായി. വസ്തു വിൽപന നടത്തിയ രേഖകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ബിർജുവിന്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണു പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ബിർജു എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കു പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. മകൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ സ്കൂളിലെ രേഖകളിൽ നിന്നു ഫോൺ നമ്പർ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും 2 വർഷമായി ആ നമ്പർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല. വയനാട്ടിലേക്കാണു പോകുന്നതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്തിനോടും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കെന്നു മറ്റൊരാളോടും ബിർജു പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്നാണു വയനാട്–തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.



പി.വി ബിർജുവിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം.

സഹായകമായി ഫെയ്സ്ബുക് പ്രൊഫൈൽ

വയനാട്–തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുള്ള മലയാളികളുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പ്രൊഫൈൽ തിരഞ്ഞ അന്വേഷണസംഘം ബിർജുവിന്റെ ചിത്രം ഇവർക്ക് അയച്ചു നൽകി. മലയാളികളുടെ ചില വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയും അന്വേഷണം നടത്തി. ബിർജുവിന് ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഫെയ്സ്ബുക് വഴിയുള്ള അന്വേഷണം ബിർജുവിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നു. ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ കൈവശമുള്ള ചിത്രവുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ഒരാൾ 2 വർഷമായി നീലഗിരിയിലുണ്ടെന്നും ഇയാളുടെ പേര് ജോർജുകുട്ടി എന്നാണെന്നും പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചു.

ഈ വീട്ടിലെത്തിയ അന്വേഷണസംഘം കണ്ടതു പൂട്ടിയിട്ട വീടിനു മുന്നിൽ കേരള റജിസ്ട്രേഷനുള്ള ബൈക്ക്. നമ്പർ കുറിച്ചെടുത്തു മടങ്ങിയ സംഘം ആർസി ഉടമയെ കണ്ടെത്തി– മുക്കം മണാശ്ശേരി സ്വദേശി ബിർജു. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ വീടിനു സമീപം കാത്തുനിന്ന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചു ബിർജു രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മടങ്ങിവരും വഴി വീടിനു സമീപത്തു വച്ചു പിടികൂടി. മുക്കത്ത് എത്തിച്ച ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

മദ്യം നൽകി കൊലപാതകം



അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ബിർജുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകാനെന്ന പേരിൽ ഇസ്മായിലിനെ വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തി അയാളെയും കൊലപ്പെടുത്തി. ഇരുവരും ചേർന്നു ജയവല്ലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അതേ മുറിയിലെ കട്ടിലിലാണ് ഇസ്മായിലിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്.



ബിർജുവിനെ തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ചപ്പോൾ.

2016 മാർച്ചിലാണ് ഇരുവരും ചേർന്നു ജയവല്ലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സഹായിച്ചതിനു പ്രതിഫലമായി 2 ലക്ഷം രൂപ ഇസ്മായിലിനു നൽകാമെന്നു ബിർജു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, സംഭവം നടന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പണം നൽകിയില്ല. ഇതിനിടെ ബിർജു വീടും സ്ഥലവും വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചെന്നും അഡ്വാൻസായി 10 ലക്ഷം രൂപ ബിർജു കൈപ്പറ്റിയെന്നും ഇസ്മായിലിനു വിവരം ലഭിച്ചു. തുടർന്നാണ് ഇയാൾ മലപ്പുറത്തുനിന്നു മുക്കത്തെത്തിയത്. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുപറയുമെന്ന് ബിർജുവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.



2016 ജൂൺ 18നു രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയാൽ പണം നൽകാമെന്നു ബിർജു ഉറപ്പുനൽകി. ഭാര്യയെയും മകളെയും ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയ ഇസ്മായിലിന് അമിത അളവിൽ മദ്യം നൽകി. ബോധരഹിതനായി ഇയാൾ കട്ടിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കയർ ഉപയോഗിച്ചു കഴുത്തിൽ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി. മൃതദേഹം രാത്രി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു.



പിറ്റേദിവസം രാവിലെ എൻഐടിക്കു സമീപത്തെ കട്ടാങ്ങൽ ജംക്‌ഷനിലെ കടയിലെത്തി ചാക്കും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും സർജിക്കൽ ബ്ലേഡും വാങ്ങി മടങ്ങി. വൈകിട്ടു കട്ടിലിൽ നിന്നു മൃതശരീരം നിലത്തേക്കിട്ടു സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചു പല കഷണങ്ങളാക്കി. രണ്ടു കൈകളും തലയും ഒരു കവറിലും കാലുകൾ മടക്കി ഓരോ കവറിലുമാക്കി. ബാക്കിയുള്ള ശരീരഭാഗം മറ്റൊരു കവറിലുമിട്ടു ചാക്കിലാക്കി.



കേസ് തെളിയിച്ച സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ കെ.വന്ദന, കെ.ആർ.രാജേഷ്, കെ.ആർ.ബിജു, വിനോദ്കുമാർ.

സിനിമയിൽ കാറിലാണു മൃതദേഹഭാഗങ്ങൾ കടത്തിയതെങ്കിൽ യഥാർഥ സംഭവത്തിലും അതേ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. ബിർജു രാത്രി ഓരോ ചാക്കുകളാക്കി ബൈക്കിൽ വച്ചുകെട്ടി വീട്ടിൽനിന്നു 4 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അഗസ്ത്യൻമുഴി പാലത്തിലെത്തി പുഴയിലേക്കു വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു. 3 ചാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഉടൽ ഭാഗമുള്ള നാലാമത്തെ ചാക്കുമായി പാലത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ആളുകൾ നടന്നുവരുന്നതു കണ്ടു. ബൈക്ക് നിർത്താതെ തിരുവമ്പാടി റൂട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചുപോവുകയും 1.5 കിലോമീറ്റർ അകലെ കുമാരനെല്ലൂർ എസ്റ്റേറ്റ് ഗേറ്റിലെ റോഡരികിൽ ആളുകൾ മാലിന്യം തള്ളുന്ന ഭാഗത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.



ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വീടിന്റെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും വിൽപന നടത്തി തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു പോയി. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇസ്മായിലിന്റെ മൃതദേഹത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥലം വിറ്റു നാടുവിടാനുള്ള തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു ബിർജു. ചെറുപ്പത്തിൽ പിതാവിനൊപ്പം കാട്ടിൽ വേട്ടയ്ക്കു പോയിരുന്ന ബിർജുവിന് മൃഗങ്ങളെ അറുത്തുമുറിച്ചുള്ള പരിചയമുണ്ടായിരുന്നെന്നും തെളിവുനശിപ്പിക്കാൻ ഈ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതാണു കാരണമെന്നും ക്രൈം ബ്രാ‍ഞ്ച് പറയുന്നു. പന്നിയുടെ ജഡമാണെന്നു കരുതിയ മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർക്കുണ്ടായ സംശയമാണു ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ സഹായിച്ചത്.

കേസ് തെളിയിച്ച സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ പി.ജിതേഷ്, കെ.മനോജ്, കെ.അരുൺ, സി.സന്തോഷ്.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് പുരസ്കാരം



പൊലീസിന്റെ എല്ലാ കുറ്റാന്വേഷണ സംഭവങ്ങളിലും അടിയും ഇടിയും പുകയുമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രം കേസ് തെളിയിച്ച സംഭവമാണ് മണാശ്ശേരി ഇരട്ടക്കൊലപാതകം. മിക്ക കേസുകളിലും ആദ്യം പ്രതിയെ കിട്ടും പിന്നെ തെളിവു കിട്ടും എന്നതാണ് സ്ഥിതി എങ്കിൽ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. തെളിവുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാണു പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയത്.



ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മണാശ്ശേരിയിലെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിച്ച ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ബാഡ്ജ് ഓഫ് ഓണർ ബഹുമതി ലഭിച്ചത് കോൾഡ് കേസ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത അതേ ദിവസമാണ്. ഡിവൈഎസ്പി എം.ബിനോയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം. എസ്ഐമാരായ പി.ജിതേഷ്, കെ.മനോജ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ കെ.ആർ.രാജേഷ്, സി.സന്തോഷ്, കെ.വന്ദന, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ കെ.ആർ.ബിജു, കെ.അരുൺ, വിനോദ്കുമാർ എന്നിവരായിരുന്നു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.



