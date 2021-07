‘പിണറായിയോട് ഇവരിത് ചെയ്യുമോ? സഹായം തേടുന്നവരോട് ആക്രോശമാണോ വേണ്ടത്?’

സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു വരുന്നവരുടെ മേൽ ആക്രോശം ചൊരിയുന്ന അധികാരസ്ഥാനങ്ങളാണോ നാം മനസ്സിൽക്കണ്ട സമത്വസുന്ദര കേരളം? അല്ല. നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത്, നമ്മുടെ ആശ്വാസത്തിന് ഉതകുന്ന സഹായവുമായി എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണു സംഭവിക്കുന്നത്? കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷ എം.സി.ജോസഫൈൻ, കൊല്ലം എംഎൽഎ എം.മുകേഷ് എന്നിവരുടെ സമീപകാലത്തെ പെരുമാറ്റം സമൂഹത്തിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും ഉയർത്തുന്നു. ഇവരിൽ ജോസഫൈൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും സഹായംതേടി വിളിച്ച പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയോട് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽനിന്നു മായുന്നില്ല.



സഹായം തേടിത്തന്നെയാണ് വെറുമൊരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനും മുകേഷ് എംഎൽഎയെ വിളിച്ചത്. അവനും തിരിച്ചുകിട്ടിയത് അധികാരത്തിന്റെ ഗർവോടെയുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു. ഈ പെരുമാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പല ചോദ്യങ്ങളുമുയർത്തുന്നു. നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്കു മുന്നിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്. അതിനൊരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടമാണോ ഇനി നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ വാക്കുകളെ നിശ്ശബ്ദമാക്കിക്കളയുന്നു. ജോസഫൈനും, മുകേഷിനും മുന്നിൽ വാക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ചവർ മാറുന്നത്. എന്താണ് ഇവർക്കു പറ്റിയത്? അങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം ‘മനോരമ ഓൺലൈൻ’ ചില മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അവരിൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ ഈ സമകാലീന അവസ്ഥയെ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ...

‘ഇതു ടെൻ‌ഷനല്ല, അധികാരത്തിന്റെ ഗർവ്’



അധികാരസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവം സമ്മർദത്തിലോ തിരക്കിലോ പുറത്തേക്കു വരികയും, ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടവരാണെന്ന വിചാരത്തിൽനിന്ന്, സഹായം തേടി വരുന്നവരേക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന ഗർവ് അവരിൽ കടന്നുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമെന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സീനിയർ കൺസൽറ്റന്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോ. സി.ജെ. ജോൺ വിലയിരുത്തുന്നു. ടെൻഷൻ കാരണമാണെന്ന് ചിലർ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിൽ അതു ഭൂഷണമല്ല. ഡോക്ടർമാർക്ക് ടെൻഷനുണ്ട്, എന്നാൽ അവർ അതു രോഗികളുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഉയർന്ന വ്യക്തിയുടെ വ്യാധികളോ ആധികളോ അധികാരസ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സഹായത്തിനു വരുന്നവർക്കുമേൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.



ഫോൺ വിളിച്ച കുട്ടിയെ ശകാരിച്ച സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി മുകേഷ് നടത്തിയ ലൈവിൽനിന്ന്.

മുകേഷിന്റെ അനുഭവം നോക്കൂ; വിളിച്ചയാളുടെ നാട് വേറെയാണെങ്കിൽ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ എംഎൽഎയുടെ പേര്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്പർ വിളിച്ചോളൂ എന്നു പറയാമായിരുന്നു. അവിടെ തീരുമായിരുന്നു ആ പ്രശ്നം. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തിരക്കിൽ സാമാന്യമായി പാലിക്കേണ്ട ഔചിത്യം പലർക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. താൻ അധികാരമുള്ള ആളാണെന്ന ബോധം മേൽക്കൈ നേടുന്നു. ധാർഷ്ട്യം കടന്നുവരുന്നു. സമ്മർദങ്ങളിലേപ്പെടുമ്പോൾ, ജനസേവകനാണെന്ന ബോധത്തിൽനിന്ന് അധികാരത്തിന്റെ ബോധത്തിൽ ഇവരെല്ലാം തനിക്കു വഴങ്ങേണ്ടവരാണെന്ന ബോധം ആശാസ്യമല്ല. ശരിയല്ല. ആശ്വാസത്തിനാണ്, പരിഹാരത്തിനാണ് ഒരാൾ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. അവരോടു കഴിയുന്നത്ര സഹായം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽപോലും ശ്രമിക്കാം എന്നതാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറുപടി–ഡോ. ജോൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



‘രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ ആത്മഹത്യ കുറവ്’



കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളുടെ സവിശേഷതയും ഡോ. സി.ജെ.ജോൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു; ‘രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ തൊഴിൽസമ്മർദം ഉണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സ തേടി ആരും വന്നിട്ടില്ല. കൗതുകകരമായ കാര്യം, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ ആത്മഹത്യയും ഇല്ല എന്നതാണ്. അവർ എപ്പോലും തിരക്കിലാണ്. പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർ വച്ചടി വച്ചടി മുന്നോട്ടുപോകണമെന്ന പ്രത്യാശയിലാണ് എന്നും ജീവിക്കുന്നത്. 10 തവണ മത്സരിച്ചു ജയിച്ചാലും അടുത്ത തവണയും ടിക്കറ്റു കിട്ടണം. അടുത്ത തവണ കിട്ടിയില്ലെന്നു കരുതി അവരിലാരും മരിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല, പകരം അടുത്ത തവണത്തേക്കായി കാത്തിരിക്കും...’



ജനാധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏകാധിപതികൾ



മനഃശാസ്ത്രപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ ജനാധിപത്യം ഏകാധിപതികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കാണാമെന്നും ഹിറ്റ്ലറും ട്രംപും മോദിയും അങ്ങനെ വന്നവരാണെന്നും ഈ സൗഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തി സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ എൻ.പി.ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കേരളത്തിലും നമ്മുടെ പല നേതാക്കളും ഭാഗികമായി അങ്ങനെയാണെന്നും ഇത്തരക്കാർ ജനാധിപത്യരീതിയിൽനിന്ന് ഇനിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അധികാരം മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്നതാന് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അധികാരം ഇവരിൽനിന്ന് ‘കേൾക്കലും പറയലും’ എന്ന ദ്വിമാർഗ ഭാഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പകരം ഏകമാർഗഭാഷണം എന്ന അടിച്ചേൽപിക്കൽ അഥവാ ഏകാധിപത്യരീതി അവരിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്നു. നിയസഭയിലായാലും ഫോണിലായാലും ചാനലുകളിലായാലും അവർ ഇതേ രീതി പിന്തുടരുന്നു.



എം.സി ജോസഫൈൻ.

അസഹിഷ്ണുതയും അക്ഷമയും



ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 പ്രേരണകളുണ്ടെന്നാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സോഷ്യോളജി വിഭാഗം തലവൻ കൂടിയായ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദിന്റെ വിലയിരുത്തൽ; ഒന്ന് അസഹിഷ്ണുത– തന്നോട് ഒരാവശ്യം ഉന്നയിച്ച പൗരനോട് പാലക്കാട്ട് പോയി പറയാൻ തോന്നുന്നത് താഴെക്കിടയിലുള്ളവരോട് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കു തോന്നുന്ന അസഹിഷ്ണുതയാണ്. പാർട്ടിപ്രവർത്തനം പോലുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കാണ് ഈ തിരക്കും സമ്മർദവുമെന്നോർക്കണം. ഏകാധിപതിയുടെ സ്വരം സംസാരത്തിൽ കാണിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുത കൂടിവരികയാണ്. ഇതു പാർട്ടിഭേദമെന്യേ നേതാക്കളിലും കൂടിവരുന്നതായി കാണാം. രണ്ട് അക്ഷമ–ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവർക്കു വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളുടെമേൽ ചൊരിയുകയാണ്. ഈ ശൈലി ഇവർ പിണറായി വിജയനോടോ വി.ഡി.സതീശനോടോ കാണിക്കില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.



സ്വയംനവീകരണത്തിന് തടയിട്ട് ന്യായീകരണസംഘം



പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരം വീഴ്ച വന്നാൽ അമേരിക്കയിലോ മറ്റു വിദേശരാജ്യങ്ങളിലോ ആണെങ്കിൽ പൊതുചർച്ചയാവും, സ്ഥാനവും നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് അധീശശത്വത്തിൽ ഊന്നിയ രീതിക്കു വഴങ്ങുന്നു–അത്യന്തം അപകടകരമായ ഈ സാഹചര്യത്തെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയമൂഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ രീതിയിലേക്കാണ് ഡോ.സി.ജെ.ജോൺ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. കുടുംബത്തിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും അധീശത്വത്തിന്റെ രീതിയിൽ അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽനിന്ന് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. തിരുത്താതെ അതേ സ്വഭാവത്തിൽ തുടരുന്നു. തിരുത്താൻ പൊതുസമൂഹത്തിൽനിന്ന് ഒരിടപെടലും ഉണ്ടാവാറുമില്ല. സമൂഹത്തിന് ഇതു തിരുത്തേണ്ടതാണെന്നൊരു നിലപാടുമില്ല.



മുകേഷിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന പാർട്ടിപ്രവർത്തകർ. ചിത്രം: മനോരമ

ജനപ്രതിനിധിക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ന്യായീകരണസംഘം രംഗത്തിറങ്ങുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം നേതാക്കൾക്ക് സ്വയം നവീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുടെ ഒരിടം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറവുമാണെന്ന് ഡോ.ജോൺ പറയുന്നു. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ പൗരന്മാരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നതിന് ഗാന്ധിജിയും മറ്റു ജനനേതാക്കളും നേരത്തെ മാതൃകയും രീതിയും കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹാഫിസ് മുഹമദ് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. അതു കേൾവിയുടെയുടെയും പറച്ചിലിന്റെയും സമ്മിശ്രഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. അത് ഏകാധിപത്യരീതിയിലുള്ള ഭാഷണമല്ല. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അവരിൽനിന്ന് ഏകാധിപതിയുടെ സ്വരം ഉയരുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്നു മാത്രമല്ല, അതു മനുഷ്യാവകാശലംഘനവുമാണെന്നും ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു.



‘ജനങ്ങളുടെ വിനയം അവരെ തമ്പുരാക്കന്മാരാക്കുന്നു’

ജനം അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധിയോടു കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ അവരെ തമ്പുരാക്കന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്ന അപകടകരമായ സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നതായി ഡോ. സി.ജെ. ജോൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ വീഴാതെ ജനസേവകരാണെന്ന ആദരവോടെ കഴിയുന്ന മനഃസ്ഥിതിയിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾ വരികയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. തിരക്കിലാണെങ്കിൽ മാന്യത കാണിക്കണം. പൊതുസ്ഥലത്ത് അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കരുത്. ഈ മാറ്റത്തിന് വലിയൊരളവിൽ ജനങ്ങൾതന്നെയാണ് കാരണമെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഹാഫിസ് മുഹമ്മദും പറയുന്നത്, ജനങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ആശ്രിതമനോഭാവം ജനപ്രതിനിധികളെയും അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളെയും ചക്രവർത്തിമനോഭാവമുള്ളവരാക്കുന്നുവെന്നാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് അവരെ തിരുത്താനുതകട്ടെ. ഇക്കാര്യത്തിൽ സാംസ്കാരികനേതാക്കൾപോലും ഒന്നും പറയുന്നില്ലെന്ന വേദനയും ഹാഫിസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ഡോ.സി.ജെ ജോൺ, എൻ.പി. ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്.

പരിഹാരം പരിശീലനം



എം.സി.ജോസഫൈന്റെ പ്രതികരണം അവർ വളർന്നുവന്ന സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നവരുണ്ട്. വളർ‌ന്നുവന്നത് ഏതു സാഹചര്യത്തിലായാവും അധികാരസ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർ ബോധപൂർവം സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് പാകപ്പെടണമെന്ന് ഈ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരിഷ്കാരം ഇല്ലാതെ വളർന്നുവന്നവരാണെന്ന് കരുതി പലപ്പോഴും പല സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ഇവിടെയും ബാധകമാണെന്ന് ഡോ.സി.ജെ.ജോൺ പറയുന്നു. അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്നവർക്ക് പൗരന്മാരോട് പെരുമാറാൻ പരിശീലനം നൽകുകതന്നെ വേണം. മറ്റു പല ജോലികളിലും നൽകുന്നതിനു സമാനമായ കൃത്യമായ പരിശീലനം. അവരുടെ നല്ലതിനും നല്ല ഭാവിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിശീലനമെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ കേരളം അതിലേക്കു കടക്കട്ടെയെന്നാണ് എൻ.പി.ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് ഈ സവിശേഷസാഹചര്യത്തിനു നിർദേശിക്കുന്ന പരിഹാരമാർഗം.



