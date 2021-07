ഉദ്യോഗസ്ഥന് മർദനം; പരാതി നൽകി റെയിൽവേ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ

കൊച്ചി ∙ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനൽ റെയിൽവേ മാനേജർ (ഡിആർഎം), മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ജീവനക്കാരനു നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ഒാഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (എസ്ആർഒഎ) ജനറൽ മാനേജർക്കു കത്തു നൽകി.



കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കൊച്ചുവേളി ഡിപ്പോയിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഡ‍ിആർഎം 2017 ബാച്ചിലെ ഐആർഎസ്എംഇ (മെക്കാനിക്കൽ സർവീസ്) യുവ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വച്ചു അസഭ്യം പറയുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണു പരാതി. ഇതിനു മുൻപും ഡിആർഎം ഡിവിഷനിലെ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിവിഷനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും അസോസിയേഷൻ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഫെഡറേഷൻ ഒാഫ് റെയിൽവേ ഒാഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും സംഘടന കത്ത് നൽകി. മർദനമേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനറൽ മാനേജർക്കു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

