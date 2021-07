മാണി അഴിമതിക്കാരനെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, യുഡിഎഫിന്റേത് മുതലെടുപ്പ്: ജോസ്

കോട്ടയം ∙ കെ.എം.മാണി അഴിമതിക്കാരനാണെന്നു സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറ‍ഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ.മാണി. കേസ് വിജിലൻസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചതാണ്. മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകളും അന്വേഷിച്ചു.



നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി നടന്നപ്പോൾ ആരോപണം നേരിട്ടു എന്നാണു സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനു ശ്രമിച്ചു. ഇതു വിലപ്പോകില്ല. കെ.എം.മാണി കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് അന്വേഷണങ്ങളിലും ഹൈക്കോടതിയിലും തെളിഞ്ഞതാണ്– സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനുശേഷം ജോസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala Government never said K.M. Mani is corrupt, says Jose K. Mani