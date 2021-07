‘പേടിക്കണ്ടാ ട്ടോ’; ജോസഫൈനും മുകേഷും അറിയണം ശൈലജ എന്ന മന്ത്രിക്കരുതലിനെ‌

കൊച്ചി ∙ കൂട്ടുകാർക്കു വേണ്ടി സഹായം തേടി വിളിച്ച വിദ്യാർഥിയെ എം.മുകേഷ് എംഎൽഎ ശകാരിക്കുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണം വിവാദമാകുമ്പോൾ, ആർക്കും എപ്പോഴും വിളിച്ചു സങ്കടം പറയാവുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഓർക്കണമെന്നു നാട്ടുകാർ. ഏതു പാതിരാത്രിയിലും ആരു വിളിച്ചാലും ഫോണെടുത്തു സങ്കടം കേൾക്കുമായിരുന്നു മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ. ഇത് അടിവരയിടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന ഓഡിയോ.

മന്ത്രിയായിരിക്കെ, മകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് രാത്രി എട്ടു മണിക്കു ശേഷം തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി വിളിക്കുന്നതും ഫോണെടുത്ത് വിഷയം കേട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതുമാണ് ഓഡിയോയിൽ. എട്ടു മിനിറ്റിലേറെയാണ് തിരക്കേറിയ ഒരു മന്ത്രി അജ്ഞാതനായ ഒരാൾക്കും അയാളുടെ മകൾക്കും വേണ്ടി ഫോണിൽ ചെലവഴിച്ചത്. പത്തു വയസ്സുകാരിയായ മകൾക്ക് ആന്റി റാബീസ് കുത്തിവയ്പെടുക്കാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ ദുരനുനുഭവമാണ് അയാൾ മന്ത്രിയോടു പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

ഇതു മിനിസ്റ്ററുടെ നമ്പരല്ലേ എന്നു ചോദിച്ചാണ് സംസാരം ആരംഭിക്കുന്നത്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു. മകളെ പട്ടി കടിച്ചതിനെ തുടർന്നു മൂന്നു ഡോസ് എടുത്ത ശേഷം നാലാം ഡോസ് എടുക്കാനാണ് ഇവിടെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നത്. മകൾക്ക് സ്കൂളിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ എട്ടു മണിക്കു ശേഷമാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. ഇന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നാളെ വാ എന്നു പറഞ്ഞു മടക്കി അയയ്ക്കാനാണ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ശ്രമം.

എടുക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്നു ഡോക്ടറോടു ചോദിച്ചു. കുത്തിവയ്പ് ഒരെണ്ണം സമയത്ത് എടുക്കാതെ മുടങ്ങിയാൽ ആദ്യം മുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനാലാണ് വൈകിയാണെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു. ചീട്ടു വേണമെന്നു പറഞ്ഞതിന് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തു പോയി ചീട്ടെടുത്തു വന്നു. എന്നിട്ടും കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ മരുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതു പറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഏന്തോ ഒരു കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തു.

മകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ട്. മരുന്നു മാറിയാണോ കുത്തിവച്ചത് എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഇയാൾ മന്ത്രിയോടു പറയുന്നു. പാവപ്പെട്ടവർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ ആശുപത്രിയെങ്കിൽ എന്നെ ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഒഴിവാക്കില്ലെന്നു മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പും. ‘വേറെ മരുന്നു കുത്തിവയ്ക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല. എന്തായാലും പേടിക്കണ്ടാ ട്ടോ’ എന്നു പറയുന്ന മന്ത്രി ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു പരാതി നൽകാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഡോക്ടർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഫോൺ കൊടുക്കാം ഒന്നു സംസാരിക്കൂ, എന്നു പറഞ്ഞു ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു.



നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് സർവീസിന്; കുറച്ചു കഷ്ടപ്പെടണം



തൃപ്പൂണിത്തുറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഷെറിനാണ് മന്ത്രിയോടു സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സംഭാഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഫോൺ കയ്യിൽ കിട്ടി മന്ത്രിയാണ് ലൈനിൽ എന്നു പറഞ്ഞതോടെ കുത്തിവയ്പെടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ചീട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാതിരുന്നതെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ചീട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.

അഞ്ചു മണിക്കു ശേഷം കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ആദ്യ ഡോസ് അല്ലാത്തത് എടുക്കാറില്ല എന്നു പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ സൗമ്യമായി മന്ത്രി ശാസിക്കുന്നു. ‘ഒരു സർവീസിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ മോശം ഡോക്ടറാണെന്നു പറയില്ല, പക്ഷെ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പേരും ഇങ്ങനെ അല്ലേ പോകുക? അയാൾ വന്നു പറയുമ്പോൾ ചീട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻജക്‌ഷൻ എടുത്ത് കുഴപ്പത്തിലാകണ്ട, അ‍ഞ്ചു കിലോമീറ്റർ പോയി ചീട്ടെടുത്തു കൊണ്ടു വന്നിട്ടു പിന്നെ വർത്തമാനത്തിനു നിൽക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിനു പകരം ചീട്ടില്ലാതെ എടുക്കാനാവില്ല, നിങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടായോ എന്നൊരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അലിഞ്ഞു പോവില്ലേ ആ വാക്കിൽ.’ എന്നു മന്ത്രി ചോദിക്കുന്നു.

സംഗതി മോശാണേ..



‘സംഗതി മോശാണേ.. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ടു ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം പല ആശുപത്രികളിലും രോഗികളോട് സംയമനത്തോടെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ചില സമയത്തുള്ള ഇറിറ്റേഷനിലൂടെ എടുത്ത പണിയുടെ ഗുണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ അയാളുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുകയല്ല, ഇനി ആ കുട്ടിക്കെടുത്ത ഇൻജക്‌ഷൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് മരുന്നു മാറ്റി എടുക്കുമെന്നു കരുതുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്കു പേടി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻജക്‌‌ഷനാണ് എടുത്തെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

എന്തായാലും നന്നായി കരുതൽ എടുത്തുകൊള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ രോഗികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം എന്നുള്ളതും അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചില കാരണങ്ങളാണ് ഡോക്ടർമാരെ മൊത്തം കുറ്റം പറയുന്നതിനു കാരണമാക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ആളുകളോടു പെരുമാറണം എന്നു പഠിക്കണ്ടേ? എനിക്കു പരാതി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കണ്ടേ.

ഒരു ചെറിയ വർത്തമാനത്തിൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്.’ – മന്ത്രി പറയുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രവർത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ മന്ത്രി അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അവസാനമായി ഫോൺ എടുത്ത കുട്ടിയോട് വിശേഷം ചോദിച്ച് പേരും വിവരങ്ങളും എല്ലാം ചോദിച്ചാണ് മന്ത്രി ഫോൺ കട്ടു ചെയ്യുന്നത്.

