സുപ്രീംകോടതിയിൽ മാണിയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല; മാധ്യമങ്ങളെ പഴിച്ച് വിജയരാഘവൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻ ധനമന്ത്രിയും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന കെ.എം. മാണി അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നുവെന്ന സുപ്രീംകോടതിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ പഴിച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവൻ. സുപ്രീംകോടതിയിൽ മാണിയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു വാർത്ത നൽകി. ഇടതുമുന്നണിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ഒരുവിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. കോടതിയിൽ നടന്ന ആശയവിനിമയം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്താനിർമാണ വിദഗ്ധരുണ്ട്’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൽഡിഎഫിന്റെ സമരം യുഡിഎഫിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെയാണെന്നും നിയമസഭയിൽ സമരം നടന്നത് യുഡിഎഫിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെ.എം. മാണി അഴിമതിക്കാരനല്ലെന്നാണോ നിലപാടെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്, ആരോപണങ്ങളിൽ ബന്ധമില്ലെന്നു വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയതാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.

നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ രഞ്ജിത് കുമാര്‍, കെ.എം. മാണി അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അഴിമതിക്കാരനെതിരെയാണ് എംഎല്‍എമാര്‍ സഭയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വാദിച്ചു.

English Summary: KM Mani's name was not mentioned in Supreme Court: A Vijayaraghavan