തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻ ധനമന്ത്രി കെ.എം.മാണിക്കെതിരായ പരാമര്‍ശം സിപിഎം പിന്‍വലിക്കുമോയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍. മാണിയുടെ വീട്ടില്‍ നോട്ടെണ്ണല്‍ യന്ത്രമുണ്ടെന്നു പറ‍ഞ്ഞത് സിപിഎമ്മാണ്. നിയമസഭയില്‍ അവര്‍ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചത് മാണിയെ മാത്രമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസ് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നും വി.ഡി.സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജോസ് കെ.മാണി രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെടുക്കണം. ജോസിന് ഇനി എങ്ങനെ എല്‍ഡിഎഫില്‍ തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കെ.എം.മാണി ഒരിക്കലും അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നില്ലെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. അത് സമ്മതിക്കാൻ എൽഡിഎഫിന് എന്തിനാണ് മടി. അവർക്കാണ് തെറ്റുപറ്റിയത്. ഇടതുപക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ മാപ്പുപറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ സര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ രഞ്ജിത് കുമാര്‍ കെ.എം.മാണി അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ കെ.എം.മാണിയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവന്റെ അവകാശവാദം.

English Summary: KM Mani was not a corrupt man; Opposition against CPM