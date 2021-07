സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷനിൽനിന്ന് ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീലിനെ മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ സജീവമായിരുന്ന ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീലിനെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കി. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഷീബ ജോർജിനാണു പകരം ചുമതല. മുഹമ്മദ് അഷീലിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലേക്കാണു മാറ്റം. അഞ്ചുവര്‍ഷം കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതു കൊണ്ടാണു മാറ്റമെന്നാണു വിശദീകരണം.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ അസി.സർജനായ മുഹമ്മദ് അഷീലിനെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷന്‍ തലപ്പത്ത് ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമിച്ചത്. പിന്നീട് കോവിഡും ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളുമടക്കം പല വിഷയങ്ങളിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വക്താവായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയ അഷീലിന്റെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ വിവാദമായിരുന്നു.



