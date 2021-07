ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ വികസനം ഉടനുണ്ടാകുമെന്നു സൂചന. മന്ത്രിസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളവര്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നു ഡല്‍ഹിയിലേക്കു യാത്ര തിരിച്ചു. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ഇന്‍ഡോറില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കു തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനതാദള്‍ നേതാവ് സി.പി. സിങ് ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അസം മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാള്‍ മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി എംപിയും മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ നാരായണ്‍ റാണെ എന്നിവരെയും ഡല്‍ഹിയിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മന്ത്രിസഭാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുതിര്‍ന്ന മന്ത്രിമാരുമായി ഇന്നു നടത്താനിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അതിനിടെ, കേന്ദ്ര സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി താവര്‍ചന്ദ് ഗെലോട്ടിനെ കര്‍ണാടക ഗവര്‍ണറായി നിയമിച്ചു. അനുപ്രിയ പട്ടേല്‍ (അപ്‌ന ദള്‍), പങ്കജ് ചൗധരി (ബിജെപി), ശിവപ്രതാപ് ശുക്ല, റിത്ത ബഹുഗുണ ജോഷി, രാംശങ്കര്‍ കത്താരിയ, വരുണ്‍ ഗാന്ധി, ആര്‍സിപി സിങ്, ലല്ലന്‍ സിങ്, രാഹുല്‍ കശ്‌വാന്‍ എന്നിവരും മന്ത്രിമാരാകും എന്നാണു സൂചന.



രണ്ടാംതവണ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആദ്യമായാണ് മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടത്തുന്നത്. 81 അംഗങ്ങളെ വരെ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്ന മന്ത്രിസഭയില്‍ നിലവില്‍ 53 മന്ത്രിമാരാണുള്ളത്. 28 പേരെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്താനാവും. 2024ലെ ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കണക്കിലെടുത്താവും മന്ത്രിസഭാ വികസനമെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

മധ്യപ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെ വീഴ്ത്തി ബിജെപിയെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിച്ച ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം നല്‍കുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. അസമില്‍ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്‍മയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്ത സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാളിനെയും മന്ത്രിസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബിഹാറില്‍ റാംവിലാസ് പസ്വാന്റെ മകന്‍ ചിരാഗ് പസ്വാനെതിരെ ലോക് ജനശക്തി പാര്‍ട്ടിയില്‍ കലാപമുയര്‍ത്തി രാജിവച്ച പശുപതി പരസിനും മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം മാത്രം ലഭിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ വിട്ടുനിന്ന നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജെഡിയുവും മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകും.

2019ല്‍ രണ്ടാംവട്ടം അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം നടത്തുന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒരു മാസത്തോളം മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അധികചുമതല വഹിക്കുന്ന പല വകുപ്പുകളും ചില മന്ത്രിമാര്‍ക്കു നഷ്ടമാകും. ചിലര്‍ക്കു കൂടുതല്‍ വകുപ്പ് നല്‍കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

