നടുറോഡിൽ കല്യാണം, താലികെട്ട് കണ്ട് ആളുകൂടി; പുലിവാല് പിടിച്ച് സമരക്കാർ

കോഴിക്കോട് ∙ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതീകാത്മക വിവാഹം നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ്. ലോക്ഡൗണില്‍ അയവുവന്നതോടെ ആളെക്കൂട്ടിയുള്ള വിവാഹങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി തേടിയായിരുന്നു നടുറോഡിലെ കല്യാണം. താലികെട്ടു കണ്ട് ആളു കൂടിയതോടെയാണു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോള്‍ ലംഘനത്തിനു പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

കോഴിക്കോട് മിനി ബൈപ്പാസില്‍ കല്യാണമണ്ഡപം കണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടു ചെന്നു നോക്കിയത്. സാധാരണനിലയില്‍ സന്തോഷത്തോടെ നില്‍ക്കേണ്ട വധു പക്ഷേ അല്‍പം ടെന്‍ഷനിലാണ്. പരുങ്ങുന്നതു കണ്ടപ്പോള്‍ കാര്യം തിരക്കി. സംഭവമിതാണ്, ശരിക്കുള്ള കല്യാണമല്ല. പ്രതീകാത്മകമാണ്, പ്രതിഷേധമാണ്. സംഘാടകര്‍ ഓള്‍ കേരള കാറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനും. ആളുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവ് വരുത്തിയെങ്കിലും വിവാഹങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.



ഉദ്ഘാടകനായെത്തിയ എം.കെ.രാഘവന്‍ എംപിയായിരുന്നു വിവാഹത്തിനും പ്രതിഷേധത്തിനും കാരണവരുടെ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത്. വിദേശമദ്യ വില്‍പനശാലയ്ക്കു മുന്നിലായിരുന്നു മണ്ഡപം. പണി പാളിയത് അവിടെയാണ്. കല്യാണ പ്രതിഷേധത്തിന് ആളുകൂടി. ആള്‍ക്കൂട്ടം കണ്ടു ചിലരാകട്ടെ വരിയില്‍നിന്നു പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പൊലീസെത്തിയതോടെ കളി കാര്യമായി. ഇനി എങ്ങനെ കേസില്‍നിന്നു തലയൂരണമെന്ന ആലോചനയിലാണു പ്രതിഷേധക്കാർ.



English Summary: Police registered case against protesters for violating covid protocols in Kozhikode