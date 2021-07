ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ടിബറ്റന്‍ ആത്മീയാചാര്യന്‍ ദലൈലാമയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ഇന്ത്യ-ചൈന സൈനികര്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ദലൈലാമയ്ക്ക് മോദി ജന്മദിനാശംസ നേര്‍ന്നിരുന്നില്ല.

ഇക്കുറി ദലൈലാമയെ വിളിച്ച വിവരം മോദി തന്നെയാണു ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 'ആദരണീയനായ ദലൈലാമയുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു. 86-ാം പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസയര്‍പ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ദീര്‍ഘായുസും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും നേര്‍ന്നു' - പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



ദലൈലാമയുമായി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ സന്ദേശം നല്‍കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

1935-ലാണ് ദലൈലാമ ജനിച്ചത്. രണ്ടു വയസുള്ളപ്പോള്‍ മുന്‍ ദലൈലാമയുടെ പിന്‍ഗാമിയായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവില്‍ 60 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ടിബറ്റന്‍ ബുദ്ധമത വിശ്വസികള്‍ അവരുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ദലൈലാമയെ കാണുന്നതാണ് ചൈനയെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത്.

English Summary: PM Modi Dials Dalai Lama, Wishes Him On His Birthday