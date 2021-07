കേരളത്തിനു നൽകിയ ഗോതമ്പ് കുറഞ്ഞു, വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധി; പരിഹരിക്കാമെന്നു കേന്ദ്രം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് മുൻഗണനാ വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കു സൗജന്യമായി നൽകാൻ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിൽ ഗോതമ്പിന്റെ അളവിൽ കുറവുണ്ടെന്നു കേരളം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന (പിഎംജികെഎവൈ) പദ്ധതി പ്രകാരം മഞ്ഞ, പിങ്ക് കാർഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും നാല് കിലോ അരിയും ഒരു കിലോ ഗോതമ്പും നൽകാൻ അനുവദിച്ചതിന്റെ അളവിലാണു വ്യത്യാസം കണ്ടത്.

കേന്ദ്ര സൗജന്യ റേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ കാർഡ് ഉടമകളിൽനിന്നു പരാതി ലഭിച്ചതോടെ ഭക്ഷ്യപൊതുവിതരണ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു വിഹിതമായി ലഭിച്ച ഗോതമ്പിന്റെ അളവിൽ കുറവും അരിയിൽ അൽപം കൂടുതലും കണ്ടെത്തിയത്. ആളോഹരി കണക്കാക്കിയാൽ ആകെ ലഭിച്ച ഗോതമ്പ് ഒരാൾക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം നൽകാൻ തികയില്ല. എന്നാൽ, അരി 4 കിലോയിൽ അൽപം കൂടുതലുണ്ട്. ഇതു കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത വിഹിതത്തിൽ അനുപാതം ക്രമപ്പെടുത്തി നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്രം കേരളത്തെ അറിയിച്ചു.

1.54 കോടി ജനങ്ങൾക്കു പ്രതിമാസ 77,400 ടൺ ധാന്യം

മഞ്ഞ (5.94 ലക്ഷം), പിങ്ക് (33.08 ലക്ഷം) എന്നിങ്ങനെ ആകെ 39.05 ലക്ഷം മുൻഗണനാ വിഭാഗം കാർഡുകളിലായി 1.54 കോടി ആളുകൾക്കു സൗജന്യമായി നൽകാനാണു ഭക്ഷ്യധാന്യം അനുവദിച്ചത്. അരിയും ഗോതമ്പും കൂടി 77,400 ടൺ ആണ് ഓരോ മാസവും കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലേക്കായി ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന നിലയിൽ 1,54,800 ടൺ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 1.26,488 ടൺ അരിയും 28,312 ടൺ ഗോതമ്പുമായിരുന്നു. ആളോഹരി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് താരതമ്യേന കുറവാണ്. രണ്ടു മാസത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഒന്നിച്ചു ലഭിച്ചതിനാൽ മേയ് മാസത്തെ വിതരണത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. 14,615.79 ടൺ ഗോതമ്പും 59,399.89 ടൺ അരിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 74,015.68 ടൺ (95.62%) ധാന്യം മേയിൽ വിതരണം ചെയ്തു.

പ്രതിസന്ധി വന്നത് ജൂണിൽ

എന്നാൽ, ജൂണിൽ 58,314.54 ടൺ അരിയും 12,980.26 ടൺ ഗോതമ്പും ഉൾപ്പെടെ ഇതു വരെ 71294.80 ടൺ (92.11%) ഭക്ഷ്യധാന്യമാണു കേരളത്തിലെ മുൻഗണന വിഭാഗം കാർഡ് ഉടമകൾക്കു ലഭിച്ചത്. ഗോതമ്പിന്റെ അളവ് കുറവായതിനാലാണ് ജൂൺ മാസത്തെ വിതരണം ജൂലൈ 6നു പൂർത്തിയാകാറായിട്ടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക സൗജന്യ റേഷൻ തികയാത്തത്. ഇക്കാര്യം സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയതോടെ ജൂലൈയിലെ അലോട്ട്മെന്റിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി നൽകാമെന്നു കേന്ദ്രം കേരളത്തെ അറിയിച്ചു. പ്രത്യേക സൗജന്യ റേഷൻ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ജൂലൈ മാസത്തിൽ തുടരുമെന്നു സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടർ ഹരിത വി. കുമാർ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പോർട്ടബിലിറ്റി സംവിധാനം നടപ്പായതോടെ ചില റേഷൻ കടകളിൽ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത സ്റ്റോക്ക് തീർന്നുപോകുന്നതും കേന്ദ്ര റേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിക്കു കാരണമാകുന്നതായി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വിശദീകരിച്ചു. ഇവർ സമീപത്തുള്ള മറ്റു കടകളിൽ നിന്നു വാങ്ങണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു. പിഎംജികെഎവൈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആദ്യം 3 മാസത്തേക്കു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക സൗജന്യ റേഷൻ, പിന്നീട് 3 മാസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടിയിട്ടിരുന്നു.

