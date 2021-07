മൂന്നാം തരംഗം ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെയെന്ന് എസ്ബിഐ; ‘വ്യാപനത്തിൽ 1.7 മടങ്ങ് വർധന’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ തുടങ്ങിയേക്കുമെന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എസ്ബിഐ) ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട്. ‘കോവിഡ് 19: റേസ് ടു ദി ഫിനിഷിങ് ലൈൻ’ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ രോഗവ്യാപനം അതിതീവ്രമായേക്കുമെന്നും പരാമർശിക്കുന്നു.

രണ്ടാം തരംഗവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗവ്യാപനത്തിൽ 1.7 മടങ്ങു വർധനയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതു മാത്രമാണു പ്രതിവിധി എന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

∙ വാക്സീൻ നിരക്കു കുറവ്

രണ്ടാം തരംഗത്തിലെ രോഗവ്യാപനം 2021 മേയ് മാസത്തിലെ മൂന്നാം ആഴ്ചയിൽ അതിതീവ്രമാകുമെന്നു മറ്റൊരു പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ എസ്ബിഐ മുൻപു കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 4.6% ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വാക്സീന്റെ മുഴുവൻ ഡോസും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 20.8% ആളുകൾ ഒരു ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎസ്എ (47.1), യുകെ (48.7), ഇസ്രയേൽ (59.8), സ്പെയിൻ (38.5), ഫ്രാൻസ് (31.2) എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നിരക്കു വളരെ കുറവാണ്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ രോഗനിരക്കു വീണ്ടും ഉയർന്നു തുടങ്ങുമെന്നും സെപ്റ്റംബറോടെ തീവ്രമാകുമെന്നും എസ്ബിഐ ഗ്രൂപ്പ് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് സൗമ്യ കാന്തി ഘോഷ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

നിലവിൽ രാജ്യത്തു 45,000ന് അടുത്ത് ആളുകളാണു പ്രതിദിനം കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നത്. രണ്ടാം തരംഗത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ പൂർണമായി കരകയറിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നാം തരംഗത്തില്‍ പ്രതിദിന രോഗവ്യാപനം 21 ദിവസം 45,000 നടുത്തായിരുന്നെന്നും ഇതിനു ശേഷമാണു കുറവുണ്ടായതെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതിനു പുറമേ ഇന്ത്യയിലെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നായി ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദത്തിന്റെ 51 കേസുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ പ്രതിവിധി വാക്സീൻ മാത്രം

നിലവിൽ പ്രതിദിനം 40 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ഡോസ് വാക്സീനാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ, ഡൽഹി, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, കേരളം, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും 2 ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഗ്രാമങ്ങളിലെ വാക്സീൻ നിരക്ക് ഇപ്പോഴും കുറവാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

തമിഴ്നാട്, പഞ്ചാബ്, ഉത്തർ പ്രദേശ്, അസം, ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാക്സീൻ നിരക്കു വേഗത്തിലാക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച ഡെൽറ്റ വകഭേദം യുഎസ്, യുകെ, ചൈന, ജപ്പാൻ, പോളണ്ട്, പോർച്ചുഗൽ, റഷ്യ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

യുകെയിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന 95% കേസുകളും ഡെൽറ്റ വകഭേദം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഉണ്ട്– ഇസ്രയേലിലെയും യുകെയിലെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മാസ്ക്കിന്റെ ഉപയോഗം, സാമൂഹിക അകലം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

