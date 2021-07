കോഴിക്കോട്∙ ചേളന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൊക്കാളി പാറയിൽ കരിങ്കൽ കയറ്റാനായി നിർത്തിയിട്ട ടിപ്പർ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ പത്തോടെയാണ് അപകടം.



ഡ്രൈവർ ലോറിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ വണ്ടി പിറകോട്ട് നീങ്ങി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. പാറയിലെ തൊഴിലാളികളായ ചേളന്നൂർ സ്വദേശി പ്രകാശൻ, അഷ്റഫ് എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇരുവരെയും ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: Two injured in tipper lorry accident at Kozhikode