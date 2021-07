പുതിയ കുർത്ത വാങ്ങിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്ത്; മന്ത്രി ‘കുപ്പായം’ ഉറപ്പിച്ച് പശുപതി പാരസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിസഭാ വികസനമുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും സ്ഥിരീകരണമില്ലാതിരിക്കെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ട്. ബിഹാറിൽ ചിരാഗ് പാസ്വാനെ പുറത്താക്കി എൽജെപി പിളർത്തിയ പശുപതി പാരസ് മന്ത്രി ‘കുപ്പായം’ ഉറപ്പിച്ചതിന്റെ സൂചനകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച, പശുപതി പാരസ് പുതിയ കുർത്ത വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയിൽ പശുപതിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്, ‘അതു രഹസ്യമായി ഇരിക്കട്ടെ’ എന്നായിരുന്നു പശുപതിയുടെ മറുപടി.

എൽജെപിയിലെ ആറ് എംപിമാരിൽ അഞ്ചു പേരും പശുപതി പാരസിനൊപ്പമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അന്തരിച്ച എൽജെപി നേതാവ് റാംവിലാസ് പാസ്വാന്റെ സഹോദരൻ പശുപതി പാരസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം പാർട്ടി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചിരാഗ് പാസ്വാനെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിയത്. പശുപതിയെ എൽജെപി ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവായി സ്പീക്കർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റാൽ ഈ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന റാംവിലാസ് പാസ്വാൻ ഒക്ടോബറിൽ അന്തരിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ ഒഴിവ് നികത്തിയിട്ടില്ല. ഈ സ്ഥാനമാണ് പശുപതി പാരസിന് ലഭിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. എൻഡിഎയിലെ നിർണായക കക്ഷിയായ എൽജെപി, ജെ‍‍ഡിയുമായുള്ള ഭിന്നതകളെ തുടർന്നു ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിച്ചത്. എന്നാൽ എൽജെപി ടിക്കറ്റിൽ വിജയിച്ച ഏക എംഎൽഎ രാജ്കുമാർ ജെഡിയുവിൽ ചേർന്നതോടെ പാർട്ടിക്കു നിയമസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാതിനിധ്യം നഷ്ടമായി.

