പാരസിനെ മന്ത്രിയാക്കിയാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കും, മോദിയെ അറിയിച്ചു: ചിരാഗ്

പട്ന ∙ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (എൽജെപി) പ്രതിനിധിയായി പശുപതി പാരസിനെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നു പാർട്ടിയിലെ എതിർവിഭാഗം നേതാവ് ചിരാഗ് പാസ്വാൻ. ഇക്കാര്യം കത്തു മുഖേന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചിരാഗ് വെളിപ്പെടുത്തി.

എൽജെപി നിർവാഹക സമിതി പശുപതി പാരസിനെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയതിനാൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായി കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ചിരാഗിന്റെ വാദം. അതേസമയം, എൽജെപി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ചെയർമാനായി പാരസിനെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൽജെപിയുടെ ആറ് ലോക്സഭാംഗങ്ങളിൽ ചിരാഗ് ഒഴികെയുള്ളവരെല്ലാം പാരസ് പക്ഷത്താണ്.

കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ വികസനം നടക്കാനിരിക്കെ എൽജെപി പ്രതിനിധിയായി പാരസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന. റാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെ മരണത്തോടെ എൽജെപിക്കു കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനാണ് പശുപതി പാരസ്.

