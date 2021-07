മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ തൊഴുകൈകളോടെ നിൽക്കുന്ന വലിയ ചിത്രമുള്ള മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകൾ ഡൽഹിയിൽ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. ചികിത്സയ്ക്കായി മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകൾക്കു മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ചിത്രവും രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന് അപരിചിതമല്ല. എന്നാൽ, ഡൽഹിയിലെ ‘പാവങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്ലിനിക്കി’ന്റെ പ്രസക്തി തന്നെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഡൽഹി ഭരിക്കുന്ന എഎപി സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിക്ക് വഴിപിഴച്ചെന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കോടതിയും കൂടിയാണ്. കോടിക്കണക്കിനു രൂപ ചെലവഴിച്ച് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രം അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടാത്തതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകൾ.

∙ ചികിത്സ പ്രാഥമികം; ചെലവഴിച്ചത് കോടികൾ

സാധാരണക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി പ്രാഥമിക ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് 496 മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകളാണ് ഡൽഹിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 2015 മുതൽ സജ്ജമാക്കിയത്. ക്ലിനിക്കുകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നാണ് എഎപി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടവും രണ്ടാംഘട്ടവും ഡൽഹിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയപ്പോൾ മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകൾ നോക്കുകുത്തികളായി മാറി. കോവിഡ് ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സംവിധാനം ചില ക്ലിനിക്കുകളിൽ സജ്ജമാക്കിയതല്ലാതെ ഇവയെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല.

ആരോഗ്യമേഖലയിൽ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. കോവിഡ് വ്യാപന സമയത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്തു കാര്യമെന്നാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചത്. കോവിഡ് രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനത്തിന്റെ തീവ്രത രൂക്ഷമായ സമയത്താണ് കോടതി മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകളുടെ പ്രസക്തിയെ തന്നെ ചോദ്യംചെയ്തത്.

ഗുരുതരമല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകളെന്നാണ് ഡൽഹി സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വിശദീകരിച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവയെ പാഴ്ചെലവായി കണക്കാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കോടതിയും പ്രതികരിച്ചു.

∙ ഭരണനേട്ടമോ പാഴ്ചെലവോ...?

ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്. എങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ ഉടനീളം ഇത്രയേറെ ക്ലിനിക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഖജനാവിൽനിന്ന് ഒഴുക്കിയത് കോടികളാണ്. നിസാര രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനു മാത്രം കോടിക്കണക്കിനു രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇത്ര വിപുലമായ സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രസക്തിയാണ് ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണനേട്ടമായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡൽഹിയിലെ എഎപി സർക്കാർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകളാണ്.

എന്നാൽ, കോവിഡ് രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനത്തിൽ ഒാക്സിജൻ കിട്ടാതെ പിടയുന്ന ഡൽഹിക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ലോകമെമ്പാടും ചർച്ചയായി. ഒാക്സിജൻ സംവിധാനമുള്ള കിടക്കകൾ ലഭിക്കാൻ ആശുപത്രികൾ തോറും കയറിയിറങ്ങുന്ന ഡൽഹി നിവാസികളുടെ ദൈന്യത രാജ്യത്തിന്റെ നൊമ്പരമായെന്നു മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പരിഹാസ്യമാവുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ടാക്കി.

അന്ന് നഗരവാസികളുടെയെല്ലാം മനസിലുയർന്ന ചോദ്യമാണ് ഹൈക്കോടതിയും ചോദിച്ചത്. ആകെയുള്ള 496 മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകളിൽ ഓരോന്നിലും ഒാക്സിജൻ സംവിധാനമുള്ള ഒരു കിടക്കയെങ്കിലും സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കോവിഡ് രണ്ടാംവ്യാപനം താണ്ഡവമാടിയ സമയത്ത് ആയിരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമായിരുന്നു.

∙ കോവിഡ് നൽകിയ പാഠങ്ങൾ...

കോവിഡ് മൂന്നാംഘട്ട വ്യാപനത്തെ നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഡൽഹി. കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് സജ്ജമാക്കുന്ന ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങൾ ഏതുസാഹചര്യത്തിലും ജനങ്ങൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന ബോധ്യമാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം ഡൽഹിക്കു പകർന്നു നൽകിയത്.

ഒാക്സിജൻ സംവിധാനമുള്ള കിടക്കകൾ, വെന്റിലേറ്റർ, ഒാക്സിജൻ കോൺസൻട്രേറ്ററുകൾ, ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ, മികച്ച ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ എന്നിവയെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആവശ്യം. ചെറിയ രീതിയിലായാലും വലിയ രീതിയിലായാലും ഇവയൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രാഥമിക ചികിത്സാ സൗകര്യമാവൂയെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

ഡൽഹി നേരിട്ട പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയാണ് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം. കോവിഡ് ബാധിതർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ശ്വാസതടസ്സമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനം ഡൽഹിയെ കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നഗരത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഒാക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളായിരുന്നു കൂടുതലും. ഒാക്സിജനു വേണ്ടി രാജ്യതലസ്ഥാനം അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേഴുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് പിന്നീട് ജനങ്ങൾ സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്.

എയിംസ്, എൽഎൻജെപി, ജിടിബി, സഫ്ദർജംങ് ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിൽ പോലും ഒാക്സിജൻ വേണ്ടത്ര ലഭ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന ആശുപത്രികൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒാക്സിജൻ പ്ലാന്റ് അനിവാര്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ലഭ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെയും ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സജ്ജമാക്കുകയെന്നത് ഡൽഹി മാത്രമല്ല, രാജ്യമാകെ പിന്തുടരേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ബോധ്യപ്പെടുത്തി. പ്രമുഖ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിപുലമായ രീതിയിലും ചെറിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിമിതമായ രീതിയിലും അടിസ്ഥാന ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ പകർച്ചവ്യാധികളെയും മഹാമാരികളെയുമൊക്കെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ സാധിക്കൂ. കോവിഡ് രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനം നൽകിയ പാഠങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ഭരണാധികാരികൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തിലെടുത്തുവെന്നതാണ് മൂന്നാംഘട്ട കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തിൽ നിർണായകമാവുക.

