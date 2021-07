പഴയ ആവശ്യത്തിൽനിന്നു പിന്നോട്ടില്ല; 4 മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന്‌ ജെഡിയു

ന്യൂഡൽഹി∙ മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ നാലു സ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജെഡിയു. നാലു മന്ത്രിപദത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞത് മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരുമെന്നും എന്ത് വാഗ്ദാനം കിട്ടിയാലും അതു സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ്.

എന്നാൽ രണ്ടു മന്ത്രിസ്ഥാനം മാത്രമായാൽ അതു ബിഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും നാല് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലെന്നും മുതിർന്ന ജെഡിയു നേതാവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 16 എംപിമാരാണ് ജെഡിയുവിന് ഉള്ളത്. അതിനാൽ 4 മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന് വ്യക്തമായി ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

2019ൽ രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നാലുമന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന ജെഡിയുവിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനാൽ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു ജെഡിയു.

English Summary: Nitish Kumar's Party Raises An Old Demand To Join PM's Cabinet: Sources